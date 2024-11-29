У Південній Кореї знищують радянську техніку замість того, щоб відправити в Україну (відео)

Йдеться про радянські танки Т-80У і кілька одиниць БМП-3, які Сеул отримав у межах угоди 1996 року, укладеної для погашення боргів Росії.

У мережі з'явилися кадри випробувань південнокорейських боєприпасів на радянсько-російській техніці, зокрема на танках Т-80У і бойових машинах піхоти БМП-3, які використовуються як мішені. Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, ця техніка не потрапила в Україну, оскільки, з погляду південнокорейських військових, армії необхідно перевірити ефективність своїх озброєнь проти техніки потенційного супротивника, включно з Північною Кореєю, яка володіє великим арсеналом танків радянського походження.

Навчання, які відбулися 21 листопада, включали випробування ракет дронів-камікадзе, а також безпілотників, які використовуються для розвідки та коригування вогню.

Особливу увагу привернув тактичний безпілотник, що запускається вручну. Його конструкція свідчить про прагнення Південної Кореї до розробки легких, мобільних і безшумних рішень для розвідувальних операцій. Оснащений мультисенсорною камерою і використовує електричну батарею, дрон оптимізований для місій на коротких дистанціях, що робить його ідеальним інструментом для сучасних польових операцій.

Звідки у Південної Кореї радянська бойова техніка

Оглядачі пишуть, що Південна Корея придбала 33 танки Т-80У і кілька БМП-3 в межах угоди 1996 року, укладеної для погашення боргів Росії. Ця угода стала одним із найбільш незвичайних прикладів міжнародної торгівлі зброєю в пострадянську епоху.

У підсумку, для Сеула Т-80У виявилися цінними в плані вивчення особливостей російської бронетехніки та тактики — протягом багатьох років танки використовували переважно як навчальні платформи, даючи змогу південнокорейським екіпажам ознайомитися з російською технікою, що особливо важливо в контексті можливого конфлікту з Північною Кореєю.

Ці машини також зіграли непряму роль у розробці танків південнокорейського виробництва, таких як K2 Black Panther, поєднуючи локальні інновації з досвідом експлуатації іноземних систем.

Росія ж, зі свого боку, крім скорочення боргу, використовувала угоду як можливість продемонструвати свої системи озброєнь на міжнародній арені.

Насамкінець аналітики додали, що використання радянських танків у південнокорейських навчаннях відображає їхнє поступове виведення з експлуатації. Південна Корея активно замінює застарілі платформи на сучасні танки власної розробки, що дає змогу країні ще більше зміцнити свою оборонну промисловість.

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