У Південній Кореї знищують радянську техніку замість того, щоб відправити в Україну (відео)
Йдеться про радянські танки Т-80У і кілька одиниць БМП-3, які Сеул отримав у межах угоди 1996 року, укладеної для погашення боргів Росії.
У мережі з'явилися кадри випробувань південнокорейських боєприпасів на радянсько-російській техніці, зокрема на танках Т-80У і бойових машинах піхоти БМП-3, які використовуються як мішені. Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, ця техніка не потрапила в Україну, оскільки, з погляду південнокорейських військових, армії необхідно перевірити ефективність своїх озброєнь проти техніки потенційного супротивника, включно з Північною Кореєю, яка володіє великим арсеналом танків радянського походження.
Навчання, які відбулися 21 листопада, включали випробування ракет дронів-камікадзе, а також безпілотників, які використовуються для розвідки та коригування вогню.
Особливу увагу привернув тактичний безпілотник, що запускається вручну. Його конструкція свідчить про прагнення Південної Кореї до розробки легких, мобільних і безшумних рішень для розвідувальних операцій. Оснащений мультисенсорною камерою і використовує електричну батарею, дрон оптимізований для місій на коротких дистанціях, що робить його ідеальним інструментом для сучасних польових операцій.
Звідки у Південної Кореї радянська бойова техніка
Оглядачі пишуть, що Південна Корея придбала 33 танки Т-80У і кілька БМП-3 в межах угоди 1996 року, укладеної для погашення боргів Росії. Ця угода стала одним із найбільш незвичайних прикладів міжнародної торгівлі зброєю в пострадянську епоху.
У підсумку, для Сеула Т-80У виявилися цінними в плані вивчення особливостей російської бронетехніки та тактики — протягом багатьох років танки використовували переважно як навчальні платформи, даючи змогу південнокорейським екіпажам ознайомитися з російською технікою, що особливо важливо в контексті можливого конфлікту з Північною Кореєю.
Ці машини також зіграли непряму роль у розробці танків південнокорейського виробництва, таких як K2 Black Panther, поєднуючи локальні інновації з досвідом експлуатації іноземних систем.
Росія ж, зі свого боку, крім скорочення боргу, використовувала угоду як можливість продемонструвати свої системи озброєнь на міжнародній арені.
Насамкінець аналітики додали, що використання радянських танків у південнокорейських навчаннях відображає їхнє поступове виведення з експлуатації. Південна Корея активно замінює застарілі платформи на сучасні танки власної розробки, що дає змогу країні ще більше зміцнити свою оборонну промисловість.Важливо
Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Україна отримала 88 танків Leopard 1 у варіанті A5DK. Це модернізована версія Leopard 1A5, яка надійшла на озброєння Данії в 1990-х роках.