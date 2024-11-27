"Дерусифікація" військового арсеналу: Греція передасть ППО Вірменії, а не Україні, що відомо

За даними журналістів, системи С-300ПМУ1, Тор-М1 і Оса-АК Греція передасть Вірменії на противагу Туреччині, яка відкрито посилює Азербайджан. Захід не компенсував Греції засоби ППО з дальністю ураження до 200 км і можливістю відстежувати до 100 цілей одночасно.

Попри постійні заклики до надання військової допомоги Україні, Греція, хоча і бувши країною НАТО, вибрала союзника Вірменію як одержувача своїх застарілих систем ППО. Про це повідомляє Enikos.gr.

Генеральний штаб Збройних сил Греції вже "на просунутій стадії" підготовлення до передавання Єревану радянських зенітних систем С-300ПМУ1, "Тор-М1" і "Оса-АК".

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Такий крок робиться в межах зусиль Афін щодо "дерусифікації" свого військового арсеналу — ці старі системи незабаром замінять системами оборони ізраїльського виробництва. Повідомляється, що Вірменію обрали через її великий досвід роботи зі зброєю російського виробництва і доступ до необхідних запасних частин для ремонту.

Ці зенітні системи вважаються застарілими, все ж вони ще можуть забезпечити Єревану дальність ураження до 200 кілометрів і можливість відстежувати до 100 цілей одночасно.

Постачання зброї Україні: плани змінилися

Радянські системи озброєння грецької армії спочатку призначалися для передання Україні в обмін на постачання Афінам ЗКР Patriot PAC-3 американського виробництва. Повідомляється, що початкові плани було переглянуто через те, що з боку західних країн не було інтересу надати Греції компенсацію за ці системи. Також, за даними ЗМІ, український уряд "охолонув" у тому, що стосується цих застарілих систем після прибуття більш сучасної західної зброї. Сильна Вірменія стане противагою Туреччині, яка відкрито посилює Азербайджан.

"Рішення підтримати Вірменію — це не вибір, зроблений в останню хвилину, а політика, яка систематично культивується в останні роки. Уже зараз кількість вірменських студентів у військових училищах подвоїлася. Водночас кількість вірменських спецпризначенців, які навчаються в Греції, також збільшилася, як і участь у навчаннях", — ідеться в публікації.

Замість ракет Patriot грецький уряд тепер інвестує в ізраїльські системи оборони, як-от "Праща Давида", Barak MX і Spyder.

Нагадаємо, що з 27 листопада на озброєнні ЗСУ може з'явитися бронетранспортер Oncilla-Shturm, оснащений великокаліберним кулеметом. Міноборони схвалило його використання.

Також повідомлялося, що з 27 листопада з фронту вилучили партію неякісних мін ще одного калібру.