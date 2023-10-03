Греція відмовляється від російських ЗРК "Тор-М1" і "Оса-АКМ": що це означає для України, — ЗМІ

Польські оглядачі зазначили, що відмова обслуговувати російські ЗРК і передача цих комплексів українським силам істотно знизила б можливості грецької армії на тлі експансивної політики Туреччини.

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Греція має намір відмовитися від обслуговування російських зенітних ракетних комплексів "Тор-М1" і "Оса-АКМ", що стоять на озброєнні грецької армії. А нових контрактів на підтримку цих систем озброєння не буде. Про це повідомило грецьке видання Pronews, посилаючись на секретні документи.

У зв'язку з цим грецькі оглядачі написали, що це рішення уряду означає "кінець ери російських систем озброєння в грецьких збройних силах". Якщо контракти буде розірвано, то фактично російські ЗРК буде знято з озброєння, оскільки наявних запасних частин вистачить лише на кілька місяців, а їхня наявність і так невелика.

Повідомляють, що на озброєнні грецької армії і ВПС перебувають 21 ракетний комплекс "Тор-М1" і 38 систем "Оса-АКМ" — усі вони розгорнуті на островах Егейського моря.

Комплекс "Оса-АКМ"

Чи можуть комплекси потрапити в Україну

Польські оглядачі з Defence 24 пишуть, що розірвання контракту з Росією на технічне обслуговування і ремонт пострадянських ЗРК може означати початок їхнього виведення зі складу грецьких збройних сил. Однак існує ймовірність того, що Греція знайшла іншу організацію, здатну виконувати подібні завдання, або ж існує ймовірність передачі техніки Україні.

Тим часом ще у квітні міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос відмовився передавати їх Києву. Крім того, така передача істотно знизила б можливості грецької армії, чого вона не може допустити через дедалі експансивнішу політику сусідньої Туреччини.

"У зв'язку з цим постає питання про те, чим замінити згадані "Оси" і "Тори", оскільки сумнівно, що грецька армія піде на їхнє виведення без потенційної швидкої заміни. Тимчасовим рішенням може стати розміщення на грецькій території систем ППО союзників, однак це може викликати невдоволення Туреччини", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Росії мають намір заповнити нестачу в тактичних зенітно-ракетних комплексах "Тор-М2". За інформацією з відкритих джерел, ЗС РФ втратили в Україні 29 ЗРК серії "Тор", включно з маловідомим арктичним варіантом "Тор-М2ДТ".