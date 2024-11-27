"Дерусификация" военного арсенала: Греция передаст ПВО Армении, а не Украине, что известно

По данным журналистов, системы С-300ПМУ1, Тор-М1 и Оса-АК Греция передаст Армении в противовес Турции, которая открыто усиливает Азербайджан. Запад не компенсировал Греции средства ПВО с дальностью поражения до 200 км и возможностью отслеживать до 100 целей одновременно.

Несмотря на постоянные призывы к оказанию военной помощи Украине, Греция, хотя и будучи страной НАТО, выбрала союзника Армению в качестве получателя своих устаревших систем ПВО. Об этом сообщает Enikos.gr.

Генеральный штаб Вооруженных сил Греции уже "на продвинутой стадии" подготовки к передаче Еревану советских зенитных систем С-300ПМУ1, "Тор-М1" и "Оса-АК".

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Такой шаг предпринимается в рамках усилий Афин по "дерусификации" своего военного арсенала — эти старые системы вскоре заменят системами обороны израильского производства.

Сообщается, что Армению выбрали из-за ее обширного опыта работы с оружием российского производства и доступа к необходимым запасным частям для ремонта.

Эти зенитные системы считаются устаревшими, все же они еще могут обеспечить Еревану дальность поражения до 200 километров и возможность отслеживать до 100 целей одновременно.

Поставки оружия Украине: планы изменились

Советские системы вооружения греческой армии изначально предназначались для передачи Украине в обмен на поставки Афинам ЗКР Patriot PAC-3 американского производства.

Сообщается, что изначальные планы были пересмотрены из-за того, что со стороны западных стран не было интереса предоставить Греции компенсацию за эти системы. А украинское правительство "охладело" в том, что касается этих устаревших систем после прибытия более современного западного оружия. По данным греческих СМИ, сильная Армения станет отличным противовесом Турции, которая открыто усиливает Азербайджан.

"Решение поддержать Армению — это не выбор, сделанный в последнюю минуту, а политика, которая систематически культивируется в последние годы. Уже сейчас число армянских студентов в военных училищах удвоилось. В то же время количество армянских спецназовцев, обучающихся в Греции, также увеличилось, как и участие в учениях", — говорится в публикации.

Вместо ракет Patriot греческое правительство теперь инвестирует в израильские системы обороны, такие как "Праща Давида", Barak MX и Spyder.

Напомним, что с 27 ноября на вооружении ВСУ может появиться бронетранспортер Oncilla-Shturm, оснащенный крупнокалиберным пулеметом. Минобороны одобрило его использование.

Также сообщалось, что с 27 ноября с фронта изъяли партию некачественных мин еще одного калибра.