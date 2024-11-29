Мавпи напали на чоловіка з дитиною та вкрали коляску: всі подробиці (фото, відео)

Оскільки примати повністю втратили страх, охоронцям закладу доводиться патрулювати з водяними пістолетами, а власники магазинів використовують великі залізні сітки, аби вберегти своїх клієнтів і товар.

Зграя голодних мавп атакувала чоловіка з дитиною, який прогулювався територією зоопарку Шушань, що на Тайвані. Примати вкрали та перекинули коляску, намагаючись знайти там хоч щось їстівне. Інцидент потрапив на відео та набув абиякого розголосу в соціальних мережах.

На опублікованих в інтернеті кадрах можна побачити, як батько везе коляску, тримаючи малюка на руках, коли йому на зустріч підбігають мавпи. Запанікувавши, чоловік починає відступати, схопивши однією рукою візок, який за мить вихоплює інший примат, через що він втрачає рівновагу й падає на землю разом з малюком. За кадром чути крики матері, яка знімала відео.

Зрештою, короткий запис закінчується тим, що звірі тікають з предметом, який випав з однієї з сумок, прикріплених до візка.

Чоловік швидко підвівся, а його син, явно засмучений і наляканий інцидентом, продовжив плакати. На іншому ролику, знятому вже після нападу, показано, як зграя починає битися за отримані трофеї.

До речі, адміністрація зоопарку Шушань просить відвідувачів з міркувань безпеки не вішати пакети на дитячі коляски. Оскільки примати втратили страх, охоронцям закладу доводиться патрулювати з водяними пістолетами, а власники магазинів, що опрацюють на території закладу, використовують великі залізні сітки, аби вберегти своїх клієнтів та товар.

Мавпи вкрали візок у батька Фото: Jade & Simon

Директор зоопарку Чжуан Яньчжи згодом прокоментував цей прикрий випадок.

"Ми просимо батьків не вішати пакети з їжею на спинку дитячих візочків. Якщо люди ігноруватимуть усне попередження, ми зберемо відповідні докази та покараємо їх відповідно до закону", — сказав він у заяві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як мавпа-капуцин на прізвисько Рут знайшла телефон і зателефонувала за номером "911". Прибувши до зоопарку Zoo to You до Ель-Пасо-де-Роблеса, правоохоронці з'ясували, що ніхто з працівників за допомогою не звертався.

Крім того, ми розповідали, що агресивний примат заходив до магазинів та розпивав спиртні напої разом із місцевими жителями, але після занадто великої кількості випитого алкоголю ставав злісним і кусав дітей.