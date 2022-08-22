Мавпа в США випадково зателефонувала до "911", поліція приїхала за "викликом" (фото)

Капуцин на прізвисько Рут знайшла телефон і викликала офіцерів поліції до зоопарку. Як виявилось, мавпочка і раніше крала мобільні, але до цього таких подій не було.

Мавпа-капуцин на прізвисько Рут, яка живе в зоопарку міста Ель-Пасо-де-Роблес у штаті Каліфорнія, знайшла телефон і зателефонувала за номером "911". Про це повідомляється на офіційній сторінці у Facebook офісу шерифа поліції округу Сан-Луїс-Обіспо.

Дзвінок в офісі шерифа пролунав увечері в суботу, 20 серпня, проте одразу перервався. Після цього диспетчери передзвонили за номером, що визначився, але не отримали жодної відповіді. Тоді на місце вислали офіцерів, щоби вони розібралися в ситуації.

[ + – ] Мавпа Рут

Прибувши до зоопарку Zoo to You до Ель-Пасо-де-Роблеса, правоохоронці з'ясували, що ніхто з працівників за допомогою не звертався. Як виявилося, хибний виклик надійшов від місцевого примату, яка вже й до цього крала телефони. Цього разу вона знайшла забутий мобільний телефон у гольф-карі, на якому співробітники пересуваються територією.

"Нам розповіли, що мавпи-капуцини дуже допитливі, хапають все і вся і просто починають натискати на кнопки. І це якраз те, що зробила Рут — просто знайшла правильну комбінацію цифр, щоб зателефонувати нам", — пояснили співробітники поліції.

[ + – ] Рут і раніше крала мобільні телефони з цікавості

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