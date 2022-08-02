Топ-10 тварин, які можуть жити найдовше на Землі: є і майже безсмертні

Серед тварин-довгожителів навіть немає черепах, які можуть прожити 190 років.

У величезному розмаїтті живих істот Землі виділяються ті, які можуть похвалитися дуже тривалим періодом свого життя. Деякі тварини можуть прожити сотні та навіть тисячі років. Є й ті, яких можна назвати практично безсмертними, адже вони можуть зупинити процес старіння або повернути його назад. Навіть довгоживучі черепахи, які можуть прожити 190 років, не потрапили до рейтингу видання Live Science найвідоміших тварин-довгожителів на нашій планеті.

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Кит гренландський

[ + – ] Кит гренландський Фото: Seneca-Guns

Кити гренландські вважаються тваринами з найбільшою тривалістю життя серед ссавців. Точну їхню тривалість життя вчені досі не встановили, але існують особини, які точно прожили 200 і більше років.

Кити мають мутації в одному з генів, який бере участь у відновленні пошкодженої ДНК, і це, за словами вчених, захищає китів від раку, який може спричинити їхню смерть. Також у гренландських китів є ще один ген, який допомагає відновлювати клітини та уповільнює старіння.

Алеутський морський окунь

[ + – ] Алеутський морський окунь Фото: Seneca-Guns

Однією з найдовгоживучіших риб на планеті вважається алеутський морський окунь, який може прожити не менш як 205 років. Ці риби, які можуть вирости в довжину до 1 метра, мешкають у Тихому океані. Вони харчуються креветками та дрібнішою рибою та перебувають під загрозою зникнення.

Перлівниця звичайна

[ + – ] Перлівниця звичайна Фото: Seneca-Guns

Перлівниця звичайна — це молюск, який мешкає в річках та струмках Європи та Північної Америки. Найстарішому такому молюску з виявлених вченими було 280 років.

Ці прісноводні молюски можуть жити так довго завдяки низькому рівню метаболізму. Але їхня кількість різко скорочується через зміни у довкіллі, не в останню чергу завдяки втручанню людини.

Акула гренландська

[ + – ] Акула гренландська Фото: Seneca-Guns

Ці акули, довжина яких може досягати 7 метрів, мешкають на великій глибині в Північному льодовитому океані та на півночі Атлантичного океану.

Недавнє дослідження показало, що ці акули можуть прожити не менш як 272 роки. А вік однієї із гренландських полярних акул становив 392 роки. Деякі вчені вважають, що ці риби можуть прожити до 500 років.

Акула гренландська полярна є хижаком і харчується рибами та морськими ссавцями, серед яких є і тюлені.

Трубковик звичайний

[ + – ] Трубковик звичайний Фото: Seneca-Guns

Трубковик звичайний — це безхребетні, які мешкають у холодних глибинах на дні океанів. Один із видів, під назвою Escarpia laminata, що живе на дні Мексиканської затоки на глибині від 1 до 3 км, може прожити як мінімум 200 років, а деякі представники виду доживають і до 300 років.

Вчені вважають, що відсутність хижаків сприяє такій тривалій тривалості життя у цих морських безхребетних.

Arctica islandica

[ + – ] Arctica islandica Фото: Seneca-Guns

Arctica islandica — це двостулкові молюски, що мешкають на півночі Атлантичного океану. Ці молюски схожі на Перлівницю звичайну із цього рейтингу, але живуть набагато довше.

Один із молюсків, якого виявили біля берегів Ісландії, як вважають вчені, прожив 507 років на момент свого виявлення в 2006 році.

Чорні корали

[ + – ] Чорні корали Фото: Seneca-Guns

Корали, які нагадують підводне каміння та рослини, насправді створені з екзоскелетів безхребетних — поліпів. Зважаючи на те, що корали складаються не з одного організму, а з кількох ідентичних організмів, то за тривалість життя відповідає не одна істота.

Чорні корали, які є колоніями поліпів, мешкають на глибині від 300 метрів до 3 км у тропічній частині Індійського та Тихого океанів. Вчені вважають, що багато різновидів коралів можуть прожити сотні і навіть тисячі років. Але біля берегів Гавайських островів вчені виявили чорний корал, вік якого становить 4 265 років.

Шестипроменева або скляна губка

[ + – ] Скляна губка Фото: Seneca-Guns

Цей клас безхребетних морських тварин включає приблизно 600 видів. Ці губки живуть на великих глибинах в океанах і мають будову тіла, що нагадує скло, тому їх називають скляними губками.

Ці безхребетні тварини вважаються майже рекордсменами за тривалістю життя. 10 років тому вчені виявили одну із губок, яка вже прожила 11 тисяч років. Вчені вважають, що губки можуть жити набагато довше.

Безсмертна медуза

[ + – ] Безсмертна медуза Фото: Seneca-Guns

Вид медуз, який називається Turritopsis dohrnii, вчені також називають безсмертною медузою, тому що ці істоти можуть потенційно жити вічно.

Ці медузи починають своє життя як маленькі личинки, які осідають на морському дні та перетворюються на колонію поліпів. З цих поліпів з'являються медузи, що вільно плавають у воді.

Але дорослі медузи можуть знову перетворитися на поліпи, якщо їхнє тіло зазнало травми або у них немає достатніх джерел їжі. Після цього процес перетворення на медузу може повторитися знову.

Теоретично цих медуз справді можна вважати безсмертними, адже вони можуть повторювати процес перетворення нескінченно. Але це може статися лише тоді, якщо ці медузи розміром менш як 5 мм не стануть здобиччю риб.

Гідра

[ + – ] Гідра Фото: Seneca-Guns

Гідри — це дрібні безхребетні, які потенційно можуть бути безсмертними істотами. Ці тварини здебільшого складаються зі стовбурових клітин, які постійно відновлюються шляхом клонування і тому можуть сповільнювати процес старіння. Якби не хижаки, то гідри могли б жити вічно.

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