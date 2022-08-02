Топ-10 животных, которые могут жить дольше всех на Земле: есть и почти бессмертные

Среди животных-долгожителей даже нет черепах, которые могут прожить 190 лет.

В огромном разнообразии живых существ на Земле выделяются те, которые могут похвастаться очень длительным периодом своей жизни. Некоторые животные могут прожить сотни и даже тысячи лет. Есть и те, которых можно назвать практически бессмертными, ведь они могут остановить процесс старения или обратить его вспять. Даже долгоживущие черепахи, которые могут прожить 190 лет, не попали в рейтинг издания Live Science самых известных животных-долгожителей на нашей планете.

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Гренландский кит

[ + – ] Гренландский кит Фото: Live Science

Гренландские киты считаются животным с самой большой продолжительностью жизни среди млекопитающих. Точную их продолжительность жизни ученые до сих пор не установили, но существуют особи, которые точно прожили 200 и больше лет.

Киты имеют мутации в одном из генов, который принимает участие в восстановлении поврежденной ДНК, и это, по слова ученых, защищает китов от рака, который может стать причиной их смерти. Также у гренландских китов имеется еще один ген, который помогает восстанавливать клетки и замедляет старение.

Алеутский морской окунь

[ + – ] Алеутский морской окунь Фото: Live Science

Одной из самых долгоживущих рыб на планете считается алеутский морской окунь, который может прожить не меньше 205 лет. Эти рыбы, которые могут вырасти в длину до 1 метра, обитают в Тихом океане. Они питаются креветками и более мелкой рыбой и находятся под угрозой исчезновения.

Обыкновенная жемчужница

[ + – ] Обыкновенная жемчужница Фото: Live Science

Обыкновенная жемчужница – это моллюск, который обитает в реках и ручьях Европы и Северной Америки. Самому старому такому моллюску из обнаруженных учеными было 280 лет.

Эти пресноводные моллюски могут жить так долго благодаря низкому уровню метаболизма. Но их популяция резко сокращается из-за изменений в окружающей среде, не в последнюю очередь благодаря вмешательству человека.

Гренландская полярная акула

[ + – ] Гренландская полярная акула Фото: Live Science

Эти акулы, длина которых может достигать 7 метров, обитают на большой глубине в Северном ледовитом океане и на севере Атлантического океана.

Недавнее исследование показало, что эти акулы могут прожить не меньше, чем 272 года. А возраст одной из гренландских полярных акул составлял 392 года. Некоторые ученые вообще полагают, что эти рыбы могут прожить до 500 лет.

Гренландская полярная акула является хищником и питается рыбами, и морскими млекопитающими, среди которых есть и тюлени.

Трубчатые черви

[ + – ] Трубчатые черви Фото: Live Science

Трубчатые черви — это беспозвоночные, которые обитают в холодных глубинах на дне океанов. Один из видов трубчатых червей, под названием Escarpia laminata, который живет на дне Мексиканского залива на глубине от 1 до 3 км, может прожить как минимум 200 лет, а некоторые представители вида доживают и до 300 лет.

Ученые считают, что отсутствие хищников способствует такой длительной продолжительности жизни у этих морских беспозвоночных.

Океанический венус

[ + – ] Океанический венус Фото: Live Science

Океанические венусы – это двустворчатые моллюски, которые обитают на севере Атлантического океана. Эти моллюски похожи на обыкновенную жемчужницу из этого рейтинга, но живут намного дольше.

Один из моллюсков, которого обнаружили у берегов Исландии, как считают ученые прожил 507 лет на момент своего обнаружения в 2006 году.

Черные кораллы

[ + – ] Черные кораллы Фото: Live Science

Кораллы, которые напоминают подводные камни и растения, на самом деле созданы из экзоскелетов беспозвоночных – полипов. Учитывая то, что кораллы состоят не из одного организма, а из нескольких идентичных организмов, то за продолжительность жизни отвечает не одно существо.

Черные кораллы, которые являются колониями полипов, обитают на глубине от 300 метров до 3 км в тропической части Индийского и Тихого океанов. Ученые считают, что многие разновидности кораллов могут прожить сотни и даже тысячи лет. Но у берегов Гавайский островов ученые обнаружили черный коралл, возраст которого составляет 4265 лет.

Шестилучевая или стеклянная губка

[ + – ] Стеклянная губка Фото: Live Science

Этот класс беспозвоночных морских животных включает в себя примерно 600 видов. Эти губки живут на больших глубинах в океанах и имеют строение тела, напоминающее стекло, поэтому их и называют стеклянными губками.

Эти беспозвоночные животные считаются почти рекордсменами по продолжительности жизни. 10 лет назад ученые обнаружили одну из губок, которая уже прожила 11 тысяч лет. Ученые полагают, что губки могут жить намного дольше.

Бессмертная медуза

[ + – ] Бессмертная медуза Фото: Live Science

Вид медуз, который называется Turritopsis dohrnii ученые также называют бессмертной медузой, потому что эти существа могут потенциально жить вечно.

Эти медузы начинают свою жизнь как маленькие личинки, которые оседают на морском дне и превращаются в колонию полипов. Из этих полипов появляются медузы, которые свободно плавают в воде.

Но взрослые медузы могут снова превратиться в полипы, если их тело получило травму или у них нет достаточных источников пищи. После этого процесс превращения в медузу может повториться снова.

Теоретически этих медуз действительно можно считать бессмертными, ведь они могут повторять процесс превращения бесконечно. Но это может произойти только тогда, если эти медузы, размером меньше 5 мм, не станут добычей рыб.

Гидра

[ + – ] Гидра Фото: Live Science

Гидры — это мелкие беспозвоночные, которые также потенциально могут бессмертными существами. Эти животные в основном состоят из стволовых клеток, которые постоянно восстанавливаются путем клонирования и потому могут замедлять процесс старения. Если бы не хищники, то гидры могли бы также жить вечно.

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