Пока смерть не разлучит. Топ-7 пород кошек-долгожителей

Принося домой котенка, его хозяин или хозяйка привязываются к нему и со временем начинают мечтать только об одном – чтобы их любимец прожил как можно дольше рядом с ними.

Средняя продолжительность жизни кошек на улице составляет, в среднем, от 10 до 15 лет, а вот домашние живут дольше, поскольку защищены от тех рисков, с которыми сталкиваются их сородичи за окном: машины на дорогах, собаки, возможное отравление, ранения, травмы, плохая погода и тому подобное. Правда, проводя время в замкнутом пространстве кошки также сталкиваются с рядом проблем: ожирение из-за малоподвижного образа жизни, сахарный диабет и др.

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Среди домашних кошек возраст 15-20 лет – далеко не редкость. Самой старой кошкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса, стало животное по кличке Крим Пафф породы микс табби, которая родилась 3 августа 1967 года и умерла 6 августа 2005 года в возрасте 38 лет и 3 дня.

Фокус собрал породы кошек, среди которых больше всего долгожителей.

Сиамская кошка

Сиамские кошки в доме или квартире обычно живут до 20 лет. Это милая, любвеобильная и "разговорчивая" порода, которой, тем не менее, приписывают мстительный характер.

Стоит учитывать, что с возрастом сиамские кошки зачастую испытывают проблемы с зубами и могут страдать респираторными заболеваниями.

[ + – ] Сиамская кошка Фото: petsvillage.ru

Балинезийская кошка – разновидность сиамской породы, только с более длинной шерстью, тоже относится категории долгожителей и может прожить 20 и больше лет.

[ + – ] Балинезийская кошка

Бурманская кошка

Продолжительность жизни этой породы может достигать 25 лет. Тенденция к долголетию у бирманских кошек объясняется тем, что среди их предков были сиамские. Некоторые представители породы доживают даже до 30 лет и больше. Обычно эти животные не имеют проблем со здоровьем, но у бурманцев американского типа часто наблюдаются черепные деформации, что может со временем привести к глаукоме.

[ + – ] Бурманская кошка Фото: ILike pet

Русская голубая кошка

Порода русская голубая попала в число долгожителей, поскольку эти кошки спокойно могут прожить 15 -20 лет и больше при правильном уходе. Правда, со временем у старых кошек может проявиться мочекаменная болезнь и проблемы со зрением.

[ + – ] Порода русская голубая Фото: Лайфхакер

Персидская кошка

Представители персидской породы живут 12-17 лет, но часто доживают до 20-летнего возраста при условии, что хозяева будут внимательно следить за здоровьем питомца. У персов есть предрасположенность к некоторым заболеваниям (поликистоз, кардиомиопатия, красная волчанка и др.), поэтому, чем старше становится кошка, тем чаще ее нужно показывать ветеринару.

[ + – ] Кошка персидской породы Фото: Petstory

Мэнкс (мэнская кошка)

Исторически сложилось так, что кошки породы мэнкс бежали с викингами и были родом с острова Мэн в Ирландском море. Отсутствие хвоста у них является результатом мутации гена, но это делает их уникальными и такими милыми. Однако эта "изюминка" привела к тому, что котята мэнксов рождаются очень хилыми, и купить здорового питомца – большая удача. Однако вырастая, мэнксы радуют своего хозяина долго: средняя продолжительность жизни мэнцев составляет от 15 до 18 лет.

[ + – ] Мэнская кошка или мэнкс Фото: Планета животных

Рэгдолл

Порода, название которой в переводе с английского означает "тряпичная кукла", считается едва ли не самой идеальной среди домашних кошек. Они спокойные, обожают часами спать или лежать, растянувшись на коленях у хозяина, любят всех вокруг. Приятный бонус состоит в том, что средняя продолжительность жизни этих животных – 15-19 лет.

[ + – ] Кошка породы рэгдолл Фото: Petsi.net

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