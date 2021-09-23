Средоточие любви. Какие породы кошек самые дружелюбные

Несмотря на своенравный характер, кошки привязываются к "своему" человеку и демонстрируют свою любовь, как умеют.

Домашние кошки – это, как правило, существа хоть и независимые, но в большинстве своем привязаны к хозяевам и позволяют себя любить, холить и лелеять. Однако среди всего многообразия пород этих животные все же есть те, которые можно назвать самыми дружелюбными и не менее щедрыми на ответные чувства к людям. Какие породы кошек самые дружелюбные, разбирался Фокус.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сфинкс – самая дружелюбная кошка

Кошки породы сфинкс многими экспертами считаются самой дружелюбной породой в мире. Несмотря на свой несколько инопланетный вид, эти животные являются отличным выбором как для одиноких людей, так и для семей с детьми.

Сфинксы очень игривы и любят пошалить, чтобы произвести впечатление на своих хозяев, в которых души не чают. Им нравится ластиться и обниматься с человеком, а после даже небольшой разлуки они будут неотступно следовать за ним по пятам по всей квартире.

[ + – ] Котята сфинкса Фото: Zooclub.ru

Персидская кошка – в топе дружелюбных пород

Персидские кошки дружелюбны, общительны и могут быть очень любящими. Им нравится, когда хозяин обнимает их и гладит. Многие представители этой породы отличаются покладистым характером и расслабленностью. Персы – кошки, которые с нетерпением ждут возвращения своего любимого хозяина с работы, чтобы тот мог уделить им внимание и получить свою дозу обожания в ответ.

[ + – ] Персидская кошка Фото: ЗооБлог

Рэгдолл – дружелюбная кошка для небольшой квартиры и семьи с детьми

Название породы рэгдолл переводится с английского как "тряпичная кукла". Это относительно новая порода, которая появилась в 60-ых годах прошлого века. Свое название эти животные получили за привычку растягиваться на коленях у хозяина и путешествовать по дому в руках человека, будто они – маленькие дети. Рэгдоллы очень привязываются к своему хозяину, они ласковые и нежные. Это голубоглазое создание всегда будет встречать "своего" человека" у порога, а затем хвостиком следовать за ним по всему дому. Кстати рэгдоллы отлично подходят для тех, кто живет в небольших квартирах, поскольку больше любят лежать, растянувшись на диване, чем гонять по всем комнатам. Кроме того, они неплохо себя чувствуют в домах, где есть дети.

[ + – ] Рэгдолл очень любит растянуться на коленях у хозяина Фото: PetsTime.ru

Бирманская кошка – самая преданная порода кошек

Любовь к человеку у этого животного, если верить легенде, очень давняя и крепкая. Как гласит предание, самая первая бирманская кошка получила небесно-голубой цвет глаз и невероятный окрас шерсти от богов в награду за то, что защитила своего хозяина и храм от разбойников.

Это животное отличается добродушным нравом и преданностью владельцу. Оно хорошо уживается с другими домашними животными, но и не страдает, если является единственным питомцем в доме.

[ + – ] Бирманские кошки преданы "своему" человеку

Сиамская кошка – дружелюбная красавица с противоречивым характером

Нет породы, наверное, более противоречивой, чем сиамская кошка. Не так давно она попала в рейтинг мстительных пород, однако члены Ассоциации любителей кошек (США) утверждают, что это – одна из самых компанейских пород. Она благожелательна к людям, а своему хозяину предана. Сиамская кошка с удовольствием будет сидеть на руках у владельца, греть ему колени, пока он работает за компьютером и активно с ним общаться при помощи различных звуков.

[ + – ] Сиамские кошки, несмотря на славу злопамятных, тоже умеют любить Фото: Web-Zoopark.Ru

Ранее мы рассказывали о том, какие породы кошек опасны для человека, а также о самых дорогих представителях семейства кошачьих.