Не злые, но память хорошая. Самые мстительные породы кошек

Кошка – животное своенравное и имеет собственное представление о справедливости. Поэтому на плохое отношение со стороны человека она может отреагировать по-своему.

Домашние кошки на первый взгляд кажутся обаятельными и покладистыми. Однако эти умные животные хорошо чувствуют отношение хозяина к себе, и если он осмелится им каким-то образом навредить, они этого не забудут. Но среди множества пород встречаются кошки, которые особенно злопамятны — и обидеть их чревато последствиями. Фокус собрал самые злопамятные породы кошек и самые мстительные.

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Прежде, чем перейти к списку, отметим: понятие мести у кошек несколько иное, чем человека. Они не планируют долгосрочное "истязание", а моментально дают понять свое недовольство — сразу после того, как кто-то поступил с ними нехорошо. А иногда животные не понимают, чего от них требуют, и реагируют в ответ, как умеют.

Сфинкс

Характер породы сфинкс – ласковый и дружелюбный. Это кошки с самым высоким интеллектом среди сородичей. Однако стоит помнить, что представители этой породы не просто очень умны, но также наблюдательны, изобретательны и осторожны. При этом они четко следуют иерархии, а, значит, хозяину надо сразу показать, кто в доме главный.

Наличие всех этих качеств позволяет сфинксам отвечать на отношение владельца равноценно. Если человек будет кричать на сфинкса, тот может проявить агрессию или же потом воспринимать его как источник опасности и страха, прячась подальше при его появлении.

В целом же сфинксы по своей натуре не агрессивны, однако если их напугает громкий звук или лай собаки, они могут когтями вцепиться в хозяина, но без всякого злого умысла.

[ + – ] Сфинксы способны уцепиться хозяину в ногу, если их испугает неожиданный звук Фото: domashniy.ru

Сиамская порода кошек

Описание сиамской породы – это, чаще всего, акцентирование внимания на необычном окрасе и красивых голубых глазах сиамок. Однако это животное чаще других фигурирует в категориях "самые злопамятные кошки" и "самые злые". Характер сиамской кошки – не для любителей потискать животных или подразнить. Сиамские кошки умны, игривы и привязываются к хозяину. Но при этом они отличаются редкой самостоятельностью и не терпят ограничений. Если такую кошку ударить, проявлять к ней агрессию или постоянно по мелочи обижать, она не простит подобного отношения и начнет отвечать тем же. Сиамка может броситься на спину человеку, уцепиться в ногу или даже "пройтись" когтями по лицу. В тапках или на постели хозяина может ждать "ответочка" в виде лужи или же кучи чего-то посерьезней. Не зря эту породу считают одной из самых злопамятных.

[ + – ] Сиамская кошка то и дело попадает в списки "самых злых пород" Фото: Web-Zoopark.Ru

Порода британская короткошерстная

Британские короткошерстные кошки умны и моментально улавливают эмоции и настроения хозяина. Обычно они ласковы и привязаны к своему владельцу, но если тот начнет проявлять агрессию, кричать или пинать их, то британская короткошерстная покажет свой характер. Человек рискует быть поцарапанным или найти лужу в самом неподходящем месте. Таким способом британская короткошерстная кошка реагирует на негатив со стороны хозяина и дает понять, что ей страшно, непонятно, и она не знает, что от нее хотят.

[ + – ] Британская короткошерстная кошка быстро улавливает эмоции и настроение человека Фото: Google Sites

Китайская ли хуа мао (дракон ли)

Эта порода с экзотическим названием была зарегистрирована в Китае в 2010 году, хотя упоминания о ней более давние. Считается, что она была получена путем одомашнивания дикой горной кошки.

За годы жизни с человеком кошки породы дракон обжились в пространстве квартир и домов, поэтому не особо нуждаются в прогулках на улице. Они отличаются спокойным характером, но иногда не против активно поиграть. Китайские кошки драконы ли не подпускают к себе маленьких детей, потому что тисканья и прочие проявления эмоций малышами этим кошкам, мягко говоря, неприятны.

Эта порода не зря считается мстительной. Если человек будет обижать драконов, китайские кошки начнут защищаться и могут укусить или поцарапать.

[ + – ] Китайская ли хуа мао – порода, наиболее распространенная в Китае и США Фото: FUNART.pro

Саванна – домашняя кошка с диким характером

Описание саванны укладывается в три слова – леопард в миниатюре. Эти экзотические и дорогие кошки действительно очень необычные и своенравные. Дикость, доставшаяся им от предков, никуда не делась, несмотря на то, что уже не одно десятилетие кошки породы саванна живут в домах людей.

Кошка породы саванна очень привязывается к своему хозяину, любит его и никогда не станет вредить специально. Но вот всех остальных членов семьи и чужих людей, появляющихся на территории ее человека, эта кошка вряд ли воспримет дружелюбно. Она может напасть на непонравившегося ей гостя и даже серьезно поранить. Именно по этой причине саванны не подходят и для семей, где есть маленькие дети, которые редко церемонятся с животными, стараясь их пощупать, подергать за хвост или зарядить пальцем в глаз кошки.

[ + – ] Саванны привязываются к хозяину, но опасны для гостей, поскольку могут укусить или поцарапать Фото: royal cats

Причины, по которым кошки чаще всего "мстят" человеку:

Нехватка внимания. Если животное, которое очень любит своего хозяина, надолго остается одно или не получает от человека достаточно ласки, оно может давать это понят, оставляя лужи или гадя на постель, обувь.

Если животное, которое очень любит своего хозяина, надолго остается одно или не получает от человека достаточно ласки, оно может давать это понят, оставляя лужи или гадя на постель, обувь. Страх и стресс. Напуганная или встревоженная кошка может пустить в ход когти, кричать по ночам, носиться по дому. При появлении незнакомых людей животное в качестве мести способно пометить им обувь.

Напуганная или встревоженная кошка может пустить в ход когти, кричать по ночам, носиться по дому. При появлении незнакомых людей животное в качестве мести способно пометить им обувь. Болезнь. Если у животного что-то болит, его поведение может измениться: из ласковой и доброй кошка превращается в настороженное и даже агрессивное существо, не подпуская к себе человека или же кусая его, если он нащупал ее больное место. В таком случае ее нужно немедленно отвезти к ветеринару.

В любом случае стоить помнить, что животное никогда не начнет проявлять злость по отношению к хозяину без причины, и в подобных ситуациях стоит не наказывать его еще больше, а попытаться разобраться в том, что спровоцировало такое поведение, и исправить проблемные моменты.

Напомним, какие породы кошек самые опасные, а какие стоят баснословных денег.