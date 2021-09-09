Не злі, але пам'ять хороша. Наймстивіші породи кішок

Кішка — тварина норовлива і має власне уявлення про справедливість. Тому на погане ставлення з боку людини вона може відреагувати по-своєму.

Домашні кішки на перший погляд здаються привабливими і поступливими. Однак ці розумні тварини добре відчувають ставлення господаря до себе, і якщо він наважиться їм якимось чином зашкодити, вони цього не забудуть. Але серед безлічі порід зустрічаються кішки, які особливо злопам'ятні — й образити їх загрожує наслідками. Фокус зібрав найбільш злопам'ятні породи кішок і найбільш мстиві.

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Перш, ніж перейти до списку, зазначимо: поняття помсти в кішок дещо інше, ніж у людини. Вони не планують довгострокове "катування", а моментально дають зрозуміти своє невдоволення — відразу після того, як хтось зробив їм недобре. А іноді тварини не розуміють, чого від них вимагають, і реагують у відповідь, як вміють.

Сфінкс

Характер породи сфінкс — ласкавий і доброзичливий. Це кішки з найвищим інтелектом серед родичів. Однак варто пам'ятати, що представники цієї породи не просто дуже розумні, але також спостережливі, винахідливі й обережні. При цьому вони чітко дотримуються ієрархії, а, значить, господареві треба відразу показати, хто в домі головний.

Наявність усіх цих якостей дозволяє сфінксам відповідати на ставлення власника рівноцінно. Якщо людина буде кричати на сфінкса, той може проявити агресію або ж потім сприймати його як джерело небезпеки і страху, ховаючись подалі при його появі.

У цілому сфінкси по своїй натурі не агресивні, однак якщо їх налякає гучний звук або гавкіт собаки, вони можуть кігтями вчепитися в господаря, але без жодного злого наміру.

[ + – ] Сфінкси здатні вчепитися господареві в ногу, якщо їх злякає несподіваний звук Фото: domashniy.ru

Сіамська порода кішок

Опис сіамської породи — це, частіше за все, акцентування уваги на незвичайному забарвленні та красивих блакитних очах сіамців. Однак ця тварина частіше за інших фігурує в категоріях "найбільш злопам'ятні кішки" і "найзліші". Характер сіамської кішки — не для любителів погладити тварин або подражнити. Сіамські кішки розумні, грайливі та прив'язуються до господаря. Але при цьому вони відрізняються рідкісною самостійністю і не терплять обмежень. Якщо таку кішку вдарити, проявляти до неї агресію або постійно по дрібниці ображати, вона не пробачить такого ставлення і почне відповідати так само. Сіамка може кинутися на спину людині, вчепитися в ногу або навіть "пройтися" кігтями по обличчю. У капцях або на ліжку господаря може чекати "ответочка" у вигляді калюжі або ж купи чогось серйознішого. Недарма ж таки цю породу вважають однією з найбільш злопам'ятних.

[ + – ] Сіамська кішка раз у раз потрапляє до списків "найзліших порід" Фото: Web-Zoopark.Ru

Порода британська короткошерста

Британські короткошерсті кішки розумні й миттєво вловлюють емоції та настрої господаря. Зазвичай вони ласкаві та прив'язані до свого власника, але якщо той почне проявляти агресію, кричати або штовхати їх, то британська короткошерста покаже свій характер. Людина ризикує бути подряпаною або знайти калюжу в найбільш невідповідному місці. Таким способом британська короткошерста кішка реагує на негатив із боку господаря і дає зрозуміти, що їй страшно, незрозуміло, і вона не знає, що від неї хочуть.

[ + – ] Британська короткошерста кішка швидко вловлює емоції і настрій людини Фото: Google Sites

Китайська чи хуа мао (дракон лі)

Ця порода з екзотичною назвою була зареєстрована в Китаї в 2010 році, хоча згадки про неї більш давні. Вважається, що вона була отримана шляхом одомашнення дикої гірської кішки.

За роки життя з людиною кішки породи дракон обжилися в просторі квартир і будинків, тому не особливо потребують прогулянок навулиці. Вони відрізняються спокійним характером, але іноді не проти активно пограти. Китайські кішки дракони лі не підпускають до себе маленьких дітей, тому що жмакання та інші прояви емоцій малюками цим кішкам, м'яко кажучи, неприємні.

Ця порода не дарма вважається мстивою. Якщо людина буде ображати драконів, китайські кішки почнуть захищатися і можуть вкусити або подряпати.

[ + – ] Китайська чи хуа мао — порода, найбільш поширена в Китаї і США Фото: FUNART.pro

Саванна — домашня кішка з диким характером

Опис саванни укладається в три слова — леопард у мініатюрі. Ці екзотичні та дорогі кішки дійсно дуже незвичайні й норовливі. Дикість, що дісталася їм від предків, нікуди не поділася, незважаючи на те, що вже не одне десятиліття кішки породи саванна живуть у будинках людей.

Кішка породи саванна дуже прив'язується до свого господаря, любить його і ніколи не буде шкодити спеціально. Але ось всіх інших членів сім'ї та чужих людей, які з'являються на території її людини, ця кішка навряд чи сприйме дружелюбно. Вона може напасти на гостя, який не сподобався їй, і навіть серйозно поранити. Саме з цієї причини саванни не підходять і для сімей, де є маленькі діти, які рідко церемоняться з тваринами, намагаючись їх помацати, посмикати за хвіст або зарядити пальцем в око кішки.

[ + – ] Саванни прив'язуються до господаря, але небезпечні для гостей, оскільки можуть вкусити або подряпати Фото: royal cats

Причини, через які кішки найчастіше "мстять" людині:

Брак уваги. Якщо тварина, яке дуже любить свого господаря, надовго залишається насамоті або не отримує від людини достатньо ласки, вона може давати це зрозуміти: залишати калюжі або ходити в туалет на ліжко, взуття.

Якщо тварина, яке дуже любить свого господаря, надовго залишається насамоті або не отримує від людини достатньо ласки, вона може давати це зрозуміти: залишати калюжі або ходити в туалет на ліжко, взуття. Страх і стрес. Налякана або стривожена кішка може пустити в хід кігті, кричати уночі, носитися по будинку. У разі появі незнайомих людей тварина здатна помітити їм взуття у помсту.

Налякана або стривожена кішка може пустити в хід кігті, кричати уночі, носитися по будинку. У разі появі незнайомих людей тварина здатна помітити їм взуття у помсту. Хвороба. Якщо в тварини щось болить, її поведінка може змінитися: з лагідної і доброї кішка перетворюється в насторожену і навіть агресивну істоту, не підпускаючи до себе людину або ж кусаючи її, якщо вона намацала хворе місце. У такому випадку тварину потрібно негайно відвезти до ветеринара.

У будь-якому випадку варто пам'ятати, що тварина ніколи не почне проявляти агресію до господаря без причини, і в подібних ситуаціях варто не карати її ще більше, а спробувати розібратися в тому, що спровокувало таку поведінку, і виправити проблемні моменти.

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