Осередок любові. Які породи кішок найдружелюбніші

Незважаючи на норовливий характер, кішки прив'язуються до "своєї" людини і демонструють свою любов, як уміють.

Домашні кішки — це, як правило, істоти хоч і незалежні, але в більшості своїй прив'язані до господарів і дозволяють себе любити, пестити і леліяти. Однак серед усього розмаїття порід цих тварин усе ж є ті, які можна назвати найбільш доброзичливими і не менш щедрими на відповідні почуття до людей. Які породи кішок найдоброзичливіші, розбирався Фокус.

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Сфінкс — найбільш дружня кішка

Кішки породи сфінкс багатьма експертами вважаються найдоброзичливішою породою у світі. Незважаючи на свій дещо інопланетний вигляд, ці тварини є відмінним вибором як для самотніх людей, так і для сімей з дітьми.

Сфінкси дуже грайливі та люблять побешкетувати, щоб справити враження на своїх господарів, яких обожнюють. Їм подобається підлещуватися та обійматися з людиною, а після навіть невеликої розлуки вони будуть невідступно слідувати за нею по п'ятах по всій квартирі.

[ + – ] Кошенята сфінкса Фото: Zooclub.ru

Персидська кішка — в топі доброзичливих порід

Перські кішки доброзичливі, товариські та можуть бути дуже люблячими. Їм подобається, коли господар обіймає їх і гладить. Багато представників цієї породи відрізняються поступливим характером і розслабленням. Перси — кішки, які з нетерпінням чекають повернення свого улюбленого господаря з роботи, щоб той міг приділити їм увагу й отримати свою дозу обожнювання у відповідь.

[ + – ] Персидська кішка Фото: ЗооБлог

Регдол — доброзичлива кішка для невеликої квартири і сім'ї з дітьми

Назва породи регдол перекладається з англійської як "ганчір'яна лялька". Це відносно нова порода, яка з'явилася в 60-их роках минулого століття. Свою назву ці тварини отримали за звичку розтягуватися на колінах у господаря і подорожувати по будинку в руках людини, ніби вони — маленькі діти. Регдоли дуже прив'язуються до свого господаря, вони ласкаві та ніжні. Це блакитнооке створіння завжди зустрічатиме "свою "людину" біля порога, а потім хвостиком слідуватиме за нею по всьому будинку. До речі, регдоли відмінно підходять для тих, хто живе в невеликих квартирах, оскільки більше люблять лежати, розтягнувшись на дивані, ніж ганяти по всіх кімнатах. Крім того, вони непогано почуваються в будинках, де є діти.

[ + – ] Регдол дуже любить розтягнутися на колінах у господаря Фото: PetsTime.ru

Бірманська кішка — найвідданіша порода кішок

Любов до людини у цієї тварини, якщо вірити легенді, дуже давня та міцна. Як свідчить переказ, найперша бірманська кішка отримала небесно-блакитний колір очей і неймовірне забарвлення шерсті від богів у нагороду за те, що захистила свого господаря і храм від розбійників.

Ця тварина відрізняється добродушною вдачею і відданістю власникові. Воно добре уживається з іншими тваринами, але й не страждає, якщо є єдиним вихованцем у будинку.

[ + – ] Бірманські кішки віддані "своїй" людині

Сіамська кішка — доброзичлива красуня із суперечливим характером

Немає породи, напевно, більш суперечливої, ніж сіамська кішка. Не так давно вона потрапила до рейтингу мстивих порід, проте члени Асоціації любителів кішок (США) стверджують, що це — одна з найбільш товариських порід. Вона доброзичлива до людей, а своєму господарю віддана. Сіамська кішка із задоволенням сидітиме на руках у власника, грітиме йому коліна, поки він працює за комп'ютером та активно з ним спілкуватиметься за допомогою різних звуків.

[ + – ] Сіамські кішки, незважаючи на славу злопам'ятних, теж вміють любити Фото: Web-Zoopark.Ru

Раніше ми розповідали про те, які породи кішок небезпечні для людини, а також про найдорожчих представників сімейства котячих.