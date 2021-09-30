Поки смерть не розлучить. Топ-7 порід кішок-довгожителів
Приносячи додому кошеня, його господар або господиня прив'язуються до нього і з часом починають мріяти тільки про одне — щоб їхній улюбленець прожив як можна довше поруч з ними.
Середня тривалість життя кішок на вулиці становить у середньому від 10 до 15 років, а ось домашні живуть довше, оскільки захищені від тих ризиків, з якими стикаються їхні родичі за вікном: машини на дорогах, собаки, можливе отруєння, поранення, травми, погана погода тощо. Правда, проводячи час у замкненому просторі, кішки також стикаються з низкою проблем: ожиріння через малорухливий спосіб життя, цукровий діабет тощо.
Серед домашніх кішок вік 15-20 років — далеко не рідкість. Найстарішою кішкою, що потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, стала тварина на кличку Крім Пафф породи мікс таббі, яка народилася 3 серпня 1967 року і померла 6 серпня 2005 року у віці 38 років і 3 дні.
Фокус зібрав породи кішок, серед яких найбільше довгожителів.
Сіамська кішка
Сіамські кішки в будинку або квартирі зазвичай живуть до 20 років. Це мила, велелюбна і "говірка" порода, якій, проте, приписують мстивий характер.
Варто враховувати, що з віком сіамські кішки часто відчувають проблеми із зубами і можуть страждати від респіраторних захворювань.
Балійська кішка — різновид сіамської породи, тільки з більш довгою шерстю, теж відноситься до категорії довгожителів і може прожити 20 і більше років.
Бурманська кішка
Тривалість життя цієї породи може досягати 25 років. Тенденція до довголіття в бірманських кішок пояснюється тим, що серед їхніх предків були сіамські. Деякі представники породи доживають навіть до 30 років і більше. Зазвичай ці тварини не мають проблем зі здоров'ям, але в бурманців американського типу часто спостерігаються черепні деформації, що може з часом призвести до глаукоми.
Російська блакитна кішка
Порода російська блакитна потрапила в число довгожителів, оскільки ці кішки спокійно можуть прожити 15-20 років і більше при правильному догляді. Правда, з часом у старих кішок може проявитися сечокам'яна хвороба і проблеми із зором.
Перська кішка
Представники перської породи живуть 12-17 років, але часто доживають до 20-річного віку за умови, що господарі будуть уважно стежити за здоров'ям вихованця. У персів є схильність до деяких захворювань (полікістоз, кардіоміопатія, червоний вовчак тощо), тому, чим старшою стає кішка, тим частіше її потрібно показувати ветеринару.
Менкс (менська кішка)
Історично склалося так, що кішки породи менкс бігли з вікінгами і були родом з острова Мен в Ірландському морі. Відсутність хвоста в них є результатом мутації гена, але це робить їх унікальними і такими милими. Однак, ця "родзинка" призвела до того, що кошенята менксів народжуються дуже кволими і придбати здорового вихованця — велика удача. Однак, виростаючи, менкси радують свого господаря довго: середня тривалість життя менксів становить від 15 до 18 років.
Регдол
Порода, назва якої в перекладі з англійської означає "ганчірна лялька", вважається чи не найбільш ідеальною серед домашніх кішок. Вони спокійні, люблять годинами спати або лежати, розтягнувшись на колінах у господаря, люблять усіх навколо. Приємний бонус полягає в тому, що середня тривалість життя цих тварин — 15-19 років.
Раніше Фокус писав про те, які породи кішок найбільш ласкаві, а також — найдорожчі.