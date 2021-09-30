Поки смерть не розлучить. Топ-7 порід кішок-довгожителів

Приносячи додому кошеня, його господар або господиня прив'язуються до нього і з часом починають мріяти тільки про одне — щоб їхній улюбленець прожив як можна довше поруч з ними.

Середня тривалість життя кішок на вулиці становить у середньому від 10 до 15 років, а ось домашні живуть довше, оскільки захищені від тих ризиків, з якими стикаються їхні родичі за вікном: машини на дорогах, собаки, можливе отруєння, поранення, травми, погана погода тощо. Правда, проводячи час у замкненому просторі, кішки також стикаються з низкою проблем: ожиріння через малорухливий спосіб життя, цукровий діабет тощо.

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Серед домашніх кішок вік 15-20 років — далеко не рідкість. Найстарішою кішкою, що потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, стала тварина на кличку Крім Пафф породи мікс таббі, яка народилася 3 серпня 1967 року і померла 6 серпня 2005 року у віці 38 років і 3 дні.

Фокус зібрав породи кішок, серед яких найбільше довгожителів.

Сіамська кішка

Сіамські кішки в будинку або квартирі зазвичай живуть до 20 років. Це мила, велелюбна і "говірка" порода, якій, проте, приписують мстивий характер.

Варто враховувати, що з віком сіамські кішки часто відчувають проблеми із зубами і можуть страждати від респіраторних захворювань.

[ + – ] Сіамська кішка Фото: petsvillage.ru

Балійська кішка — різновид сіамської породи, тільки з більш довгою шерстю, теж відноситься до категорії довгожителів і може прожити 20 і більше років.

[ + – ] Балійська кішка

Бурманська кішка

Тривалість життя цієї породи може досягати 25 років. Тенденція до довголіття в бірманських кішок пояснюється тим, що серед їхніх предків були сіамські. Деякі представники породи доживають навіть до 30 років і більше. Зазвичай ці тварини не мають проблем зі здоров'ям, але в бурманців американського типу часто спостерігаються черепні деформації, що може з часом призвести до глаукоми.

[ + – ] Бурманська кішка Фото: ILike pet

Російська блакитна кішка

Порода російська блакитна потрапила в число довгожителів, оскільки ці кішки спокійно можуть прожити 15-20 років і більше при правильному догляді. Правда, з часом у старих кішок може проявитися сечокам'яна хвороба і проблеми із зором.

[ + – ] Порода російська блакитна Фото: Лайфхакер

Перська кішка

Представники перської породи живуть 12-17 років, але часто доживають до 20-річного віку за умови, що господарі будуть уважно стежити за здоров'ям вихованця. У персів є схильність до деяких захворювань (полікістоз, кардіоміопатія, червоний вовчак тощо), тому, чим старшою стає кішка, тим частіше її потрібно показувати ветеринару.

[ + – ] Кішка перської породи Фото: Petstory

Менкс (менська кішка)

Історично склалося так, що кішки породи менкс бігли з вікінгами і були родом з острова Мен в Ірландському морі. Відсутність хвоста в них є результатом мутації гена, але це робить їх унікальними і такими милими. Однак, ця "родзинка" призвела до того, що кошенята менксів народжуються дуже кволими і придбати здорового вихованця — велика удача. Однак, виростаючи, менкси радують свого господаря довго: середня тривалість життя менксів становить від 15 до 18 років.

[ + – ] Менська кішка, або Менкс Фото: Планета животных

Регдол

Порода, назва якої в перекладі з англійської означає "ганчірна лялька", вважається чи не найбільш ідеальною серед домашніх кішок. Вони спокійні, люблять годинами спати або лежати, розтягнувшись на колінах у господаря, люблять усіх навколо. Приємний бонус полягає в тому, що середня тривалість життя цих тварин — 15-19 років.

[ + – ] Кішка породи регдол Фото: Petsi.net

Раніше Фокус писав про те, які породи кішок найбільш ласкаві, а також — найдорожчі.