Обезьяна в США случайно позвонила в "911", полиция приехала по "вызову" (фото)

Капуцин по кличке Рут нашла телефон и вызвала офицеров полиции в зоопарк. Как оказалось, обезьянка и раньше воровала мобильные, но до этого таких происшествий не было.

Обезьяна-капуцин по кличке Рут, живущая в зоопарке города Эль-Пасо-де-Роблес в штате Калифорния, нашла телефон и позвонила по номеру "911". Об этом сообщается на официальной странице в Facebook офиса шерифа полиции округа Сан-Луис-Обиспо.

Звонок в офисе шерифа раздался вечером в субботу, 20 августа, однако сразу прервался. После этого диспетчеры перезвонили по определившемуся номеру, но не получили никакого ответа. Тогда на место выслали офицеров, чтобы они разобрались в ситуации.

[ + – ] Обезьянка Рут

Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался. Как оказалось, ложный вызов поступил от местного примата, которая уже и до этого воровала телефоны. На этот раз она нашла забытый мобильный телефон в гольф-каре, на котором сотрудники передвигаются по территории.

"Нам рассказали, что обезьяны-капуцины очень любознательны, хватают все и вся и просто начинают нажимать на кнопки. И это как раз то, что сделала Рут – просто нашла правильную комбинацию цифр, чтобы позвонить нам", — объяснили сотрудники полиции.

[ + – ] Рут и раньше воровала мобильные телефоны из любопытства.

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