Обезьяны напали на мужчину с ребенком и украли коляску: все подробности (фото, видео)

Поскольку приматы полностью потеряли страх, охранникам заведения приходится патрулировать с водяными пистолетами, а владельцы магазинов используют большие железные сетки, чтобы уберечь своих клиентов и товар.

Стая голодных обезьян атаковала мужчину с ребенком, который прогуливался по территории зоопарка Шушань, что на Тайване. Приматы украли и перевернули коляску, пытаясь найти там хоть что-то съедобное. Инцидент попал на видео и стал предметом обсуждения в социальных сетях.

На опубликованных в интернете кадрах можно увидеть, как отец везет коляску, держа малыша на руках, когда ему на встречу подбегают обезьяны. Запаниковав, мужчина начинает отступать, схватив одной рукой тележку, которую через мгновение выхватывает другой примат, из-за чего он теряет равновесие и падает на землю вместе с малышом. За кадром слышны крики матери, снимающей видео.

В конце концов, короткая запись заканчивается тем, что звери убегают с предметом, который выпал из одной из сумок, прикрепленных к тележке.

Мужчина быстро встал, а его сын, явно расстроенный и напуганный инцидентом, продолжил плакать. На другом ролике, снятом уже после нападения, показано, как стая начинает драться за полученные трофеи.

Кстати, администрация зоопарка Шушань просит посетителей из соображений безопасности не вешать пакеты на детские коляски. Поскольку приматы потеряли страх, охранникам заведения приходится патрулировать с водяными пистолетами, а владельцы магазинов, которые работают на территории заведения, используют большие железные сетки, чтобы уберечь своих клиентов и товар.

Обезьяны украли коляску Фото: Jade & Simon

Директор зоопарка Чжуан Яньчжи позже прокомментировал этот досадный случай.

"Мы просим родителей не вешать пакеты с едой на спинку детских колясок. Если люди будут игнорировать устное предупреждение, мы соберем соответствующие доказательства и накажем их в соответствии с законом", — сказал он в заявлении.

Напомним, ранее Фокус писал, как обезьяна-капуцин по кличке Рут нашла телефон и позвонила по номеру "911". Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался.

Кроме того, мы рассказывали, что агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с местными жителями, но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей.