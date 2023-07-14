Распивала алкоголь с людьми: пьяная обезьяна за 3 месяца напала на 4 тысячи человек

Агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с местными жителями, но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей.

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В Непале за последние три месяца пьяная обезьяна напала на 4000 человек. Об этом пишет Daily Star.

Несколько пациентов, включая девятилетнего мальчика, прошли лечение в больнице тропических и инфекционных заболеваний Sukraraj (STIDH) в Катманду после резкого увеличения числа укусов обезьян в этом регионе.

Отец одного из пострадавших даже сообщил газете Kathmandu Post, что за последние два-три месяца только одно животное напало на 4000 человек.

По имеющимся данным, агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с жителями, но после слишком большого количества выпитого становился злобным и кусал детей.

Согласно данным STIDH, в Непале укусы обезьян занимают второе место по частоте после укусов собак. Пик нападения обезьян в стране обычно приходится на июль и август. Большинство случаев укусов происходит вне храмов, которые они считают своим домом. Кроме неприятных ран, есть также и другой риск — врачи опасаются, что некоторые обезьяны могут быть заражены бешенством.

Иллюстативное фото Фото: Pexels

В одном из храмов было проведено исследование целью которого было изучить вирусы, которые переносятся приматами и могут нести угрозу для человека и передаваться от животных к людям.

Ученые обнаружили, что многие обезьяны были заражены несколькими заболеваниями, некоторые из которых могут представлять угрозу для жизни людей.

Пока неизвестно, насколько широко распространены эти конкретные заболевания. Однако другое исследование обнаружило вирус бешенства у мертвой обезьяны в муниципалитете Шимла, Индия. Это означает, что обезьяны могут быть подвержены заражению и потенциально передавать болезнь. Биологи предположили, что обезьяна заразилась от собаки.

Ранее Фокус сообщал, что в южнокорейском зоопарке родились панды-близнецы. Такое событие считается редким явлением, поскольку вероятность того, что панды родят двойню, составляет менее 50%. В дикой природе они сталкиваются с борьбой за выживание, так как матери часто не могут заботиться о двух детенышах одновременно.

Также стало известно, что медведь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.