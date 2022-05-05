"Хватит на пол-Хиросимы": крейсер "Москва" был с ядерными боеголовками, — эксперт

Представитель Союза офицеров Украины Евгений Лупаков считает, что на борту затонувшего крейсера были как минимум две ядерные ракеты.

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На борту флагмана российских МВФ ракетного крейсера "Москва", который потопили украинские ракеты "Нептун", находились ракеты с тактическими ядерными боеголовками. Скорее всего, у некоторых из 20 кораблей ВС РФ, дислоцированных в Черном море, тоже есть ядерное оружие. Об этом сообщает Обозреватель.

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Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков считает, что на борту затонувшего крейсера находились по меньшей мере две ракеты с ядерными боеголовками, но сейчас это оружие не представляет опасности.

По мнению Лупакова, из ядерных боеголовок, лежащих на дне моря, утечек быть не может благодаря защите высокого уровня. Специалист уверен, что боеголовки не повреждены, так как радиационный фон там не превышает нормы.

Ядерное оружие на российских кораблях

По его словам, на некоторых других российских кораблях, которые находятся в Черном море, скорее всего, есть крылатые ракеты "Калибр" и тактическое ядерное оружие, которое может нанести урон любому городу, сопоставимый с половиной Хиросимы или Нагасаки.

Вместе с тем, эксперт считает, что страна-агрессор не решится применить такое вооружение, потому что после этого сразу же последуют ответные действия от союзников Украины.

"Как только будет применено даже тактическое оружие, сразу же парочка стратегических ударов будет нанесена по Москве, и на этом вопрос будет закрыт", — предполагает Евгений Лупаков.

Ранее Фокус сообщал, что опубликованы первые фото и видео тонущего крейсера "Москва" после удара "Нептуном". Дымящийся корабль накренился вбок. Струи воды свидетельствуют о том, что его либо пытались тушить, либо откачивать воду из трюма.