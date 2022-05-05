"Досить на пів Хіросіми": крейсер "Москва" був з ядерними боєголовками, — експерт

Представник Спілки офіцерів України Євген Лупаков вважає, що на борту крейсера, що затонув, були як мінімум дві ядерні ракети.

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На борту флагмана російських МВФ ракетного крейсера "Москва", який потопили українські ракети "Нептун", були ракети з тактичними ядерними боєголовками. Швидше за все, деякі з 20 кораблів ЗС РФ, дислоковані в Чорному морі, теж мають ядерну зброю. Про це повідомляє Оглядач.

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Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков вважає, що на борту затонулого крейсера знаходилися щонайменше дві ракети з ядерними боєголовками, але зараз ця зброя не становить небезпеки.

На думку Лупакова, з ядерних боєголовок, що лежать на дні моря, витоків не може бути завдяки захисту високого рівня. Фахівець упевнений, що боєголовки не пошкоджені, тому що радіаційне тло там не перевищує норми.

Ядерна зброя на російських кораблях

За його словами, на деяких інших російських кораблях, які знаходяться в Чорному морі, найімовірніше, є крилаті ракети "Калібр" і тактична ядерна зброя, яка може завдати шкоди будь-якому місту, який можна порівняти з половиною Хіросіми або Нагасакі.

Разом з тим, експерт вважає, що країна-агресор не наважиться застосувати таке озброєння, тому що після цього відразу ж відбудуться дії у відповідь від союзників України.

"Щойно буде застосовано навіть тактичну зброю, відразу ж парочка стратегічних ударів буде завдано по Москві, і на цьому питання буде закрите", — припускає Євген Лупаков.

Раніше Фокус повідомляв, що опубліковані перші фото і відео крейсера "Москва", що тоне, після удару "Нептуном". Корабель, що димився, нахилився вбік. Струмені води свідчать про те, що його або намагалися гасити, або відкачувати воду з трюму.