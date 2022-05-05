Оккупанты переоденут мариупольцев в форму ВСУ для "парада", — советник мэра

Петр Андрюшенко назвал планирующееся мероприятие по случаю 9 мая гротескной массовкой для создания картинки в российских СМИ.

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Российские оккупанты решили переодеть почти 2 тыс. мужчин, которые находятся в фильтрационной тюрьме, в униформу ВСУ и провести с их участием "парад пленных" 9 мая. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко сообщил в эфире телемарафона.

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"Почти 2 тысячи мужчин удерживаются в фильтрационной тюрьме. Это село Безымянное и Казацкое. Они были вывезены из Мариуполя почти 4 недели назад", — заявил Андрюшенко.

По словам чиновника, из-за того, что настоящих пленных у оккупантов нет, этих людей удерживают и говорят им, что переоденут в украинскую форму для участия в т.н. "параде пленных" на городской территории. Андрюшенко назвал планирующееся мероприятие гротескной массовкой для создания картинки для российской пропаганды.

Российские оккупационные власти готовятся отпраздновать 9 мая и в разрушенном Мариуполе. Накануне в город даже приезжали кремлевские кураторы: заместитель администрации президента РФ и генеральный секретарь "Единой России".

Памятник украинской пенсионерке с красным знаменем

Советник мэра также сказал, что в городе появился памятник пожилой женщине с флагом СССР. Этот образ стал популярным в российских СМИ после того, как в апреле в сети появился видеоролик, на котором пенсионерка с кумачом в руках встречает украинских военных, предположительно, перепутав их с российскими солдатами.

Прежде подобный монумент — в качестве символа поддержки действий российской армии в Украине — появился в российском Белгороде. Однако жители были против. По словам местных властей, памятник подвергался атакам вандалов, из-за чего его решили убрать. В будущем пенсионерку с красным знаменем планируют установить в труднодоступном месте.

[ + – ] Памятник женщине в Мариуполе.

Фильтрационный лагерь под Мариуполем

Андрющенко сообщил, что удалось получить видео, сделанное в фильтрационном лагере, который оккупационные власти организовали в селе Безымянное под Мариуполем.

"Без преувеличения, это — новая страница военных преступлений России, которые происходят прямо сейчас", — объяснил он.

Около месяца тому назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирного и Волонтеровки всех мужчин. Примерно 2 тыс. украинских граждан разместили в помещении школы и клуба села Безымянное и Казацкое Новоазовского района. Людям не разрешили взять собой личные вещи. Документы отобрали.

Без сопровождения конвоя не разрешается выходить на улицу, спать приходится на полу, медицинской помощи нет. Уже появились случаи заболевания туберкулезом. Один из мужчин, которому не вызвали "скорую", умер.

Все удерживаемых направляют на принудительные работы. С помощью тяжелой техники, привезенной из РФ, в городе продолжают разбирать завалы, местных жителей заставляют работать за еду.

Ранее Фокус сообщал, что после "фильтрации" российские солдаты делят удерживаемых жителей оккупированных территорий на три категории и отправляют за решетку. Особое внимание — к сотрудникам госучреждений.