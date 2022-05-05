Окупанти переодягнуть маріупольців у форму ЗСУ для "параду", — радник мера

Петро Андрюшенко назвав захід із нагоди 9 травня гротескною масовкою для створення картинки в російських ЗМІ.

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Російські окупанти вирішили переодягнути майже 2 тис. чоловіків, які перебувають у фільтраційній в'язниці, в уніформу ЗСУ та провести за їх участю "парад полонених" 9 травня. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив в ефірі телемарафону.

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"Майже 2 тисячі чоловіків утримуються у фільтраційній в'язниці. Це село Безіменне та Козацьке. Вони були вивезені з Маріуполя майже 4 тижні тому", — заявив Андрюшенко.

За словами чиновника, через те, що справжніх полонених в окупантів немає, цих людей утримують і кажуть їм, що переодягнуть в українську форму для участі у т. зв. "параді полонених" на міській території. Андрюшенко назвав захід гротескною масовкою, що планується, для створення картинки для російської пропаганди.

Російська окупаційна влада готується відсвяткувати 9 травня і в зруйнованому Маріуполі. Напередодні до міста навіть приїжджали кремлівські куратори: заступник адміністрації президента РФ та генеральний секретар "Єдиної Росії".

Пам'ятник українській пенсіонерці з червоним прапором

Радник мера також сказав, що в місті з'явився пам'ятник літній жінці з прапором СРСР. Цей образ став популярним у російських ЗМІ після того, як у квітні в мережі з'явився відеоролик, на якому пенсіонерка з кумачом у руках зустрічає українських військових, імовірно, переплутавши їх із російськими солдатами.

Раніше подібний монумент — як символ підтримки дій російської армії в Україні —з'явився в російському Бєлгороді. Проте мешканці були проти. За словами місцевої влади, пам'ятник зазнавав атак вандалів, через що його вирішили прибрати. У майбутньому пенсіонерку з червоним прапором планують встановити у важкодоступному місці.

[ + – ] Пам'ятник жінці у Маріуполі

Фільтраційний табір під Маріуполем

Андрющенко повідомив, що вдалося отримати відео, зроблене у фільтраційному таборі, який окупаційна влада організувала в селі Безіменне під Маріуполем.

"Без перебільшення, це — нова сторінка воєнних злочинів Росії, які відбуваються прямо зараз", — пояснив він.

Майже місяць тому окупанти примусово вивезли з районів Гуглине, Мирного та Волонтерівки всіх чоловіків. Приблизно 2 тис. українських громадян розмістили у приміщенні школи та клубу села Безіменне та Козацьке Новоазовського району. Людям не дозволили взяти із собою особисті речі. Документи забрали.

Без супроводу конвою не дозволяється виходити надвір, спати доводиться на підлозі, медичної допомоги немає. Уже з'явилися випадки захворювання на туберкульоз. Один із чоловіків, якому не викликали "швидку", помер.

Усі утримувані відправляються на примусові роботи. За допомогою важкої техніки, яка привезена з РФ, у місті продовжують розбирати завали, місцевих жителів змушують працювати за їжу.

Раніше Фокус повідомляв, що після "фільтрації" російські солдати ділять утримуваних жителів окупованих територій на три категорії та відправляють за ґрати. Особлива увага — до співробітників держустанов.