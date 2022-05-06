ВСУ могут освободить оккупированную часть Харьковской области, — ISW

О переходе в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях сообщил и главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Контратаки украинской армии под Харьковом могут оттеснить россиян к северо-востоку. Скорее всего, в ближайшее время российскому военному командованию придется решать, отправлять ли подкрепление для занятых позиций возле Харькова. В этом районе ВСУ могут оттеснить противника настолько, чтобы город не был в пределах досягаемости вражеской артиллерии. При этом россияне рискуют потерять здесь большую часть занятых территорий или даже все свои позиции. Об этом сообщается в публикации ISW.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Эксперты из американского аналитического центра "Институт по изучению войны" ссылаются на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который накануне сообщил, что украинская армия начинает контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Это первое сообщение о переходе из обороны в атаку от представителей Украины.

За прошедшие сутки ВСУ не добились значительного продвижения, но вместе с тем удалось отбить атаки ВС РФ, которые пытались вновь занять утраченные позиции.

На востоке Украины ВС РФ удалось несколько продвинуться за счет продолжительных атак. У ВСУ, в свою очередь, есть предпосылки, чтобы отразить атаки на Изюмской оси — расширить свое текущее контрнаступление и освободить оккупированные территории в Харьковской области.

Российские войска продолжают действовать неэффективно, добиться существенного территориального преимущества в Харьковской, Донецкой и Луганской областях за последние 24 часа им не удалось.

Официальнейшие лица Украины и военное командование подтвердило, что российские войска прорвались на территорию мариупольского завода "Азовсталь". Судя по всему, в ближайшие несколько дней территория завода будет взята под полный контроль ВС РФ.

Украинские войска ведут наступательные операции вокруг Харькова, вероятно, пытаясь оттеснить противника настолько, чтобы территория города не была в пределах досягаемости российской артиллерии.

ВС РФ предпринимали сдержанные попытки наступления на Запорожье, но атак в Херсонской и Николаевской областях за последние 24 часа не наблюдалось. ВСУ заявляют о деоккупации некоторых территорий на западе от Херсона, но независимых подтверждений этому пока нет.

Задачи российской армии

Главная текущая задача россиян — взять украинские войска в окружение между Изюмом и Славянском и линией фронта Кременная — Рубежное — Попасная в Луганской области. Это позволило бы ВС РФ полностью контролировать территории Донецкой и Луганской областей.

Четыре дополнительные задачи армии РФ в Украине

полный контроль над Мариуполем;

сохранение давления на Харьков;

удержание под контролем оккупированной территории на южной оси;

нагнетание угрозы на северо-востоке с российской и белорусской территорий (Сумская область).

Ранее Фокус сообщал, что в США возникли разногласия относительно дальнейшей военной помощи Украине. Из-за этого Киев может своевременно не получить обещанные $33 млрд. В Конгрессе спорят о том, как именно направить финансовую поддержку Украине — одной только военной техники на 20 млрд долларов, в том числе артиллерии. Одни хотят объединить финподдержку Украины с COVID-проектом по восстановлению от последствий пандемии, другие же предлагают разделить эти два пакета помощи.