ЗСУ можуть звільнити окуповану частину Харківської області, — ISW

Про перехід у контрнаступ на Харківському й Ізюмському напрямах повідомив і головком збройних сил України Валерій Залужний.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Контратаки української армії під Харковом можуть відтіснити росіян на північний схід. Швидше за все, найближчим часом російському військовому командуванню доведеться вирішувати, чи посилати підкріплення для зайнятих позицій біля Харкова. У цьому районі ЗСУ можуть відтіснити супротивника настільки, щоб місто не було в межах досяжності ворожої артилерії. При цьому росіяни ризикують втратити тут більшу частину зайнятих територій або навіть усі свої позиції. Про це повідомляється в публікації ISW.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Експерти з американського аналітичного центру "Інститут із вивчення війни" посилаються на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який напередодні повідомив, що українська армія розпочинає контрнаступ на Харківському й Ізюмському напрямках. Це перше повідомлення про перехід із оборони в атаку від представників України.

Минулої доби ЗСУ не досягли значного поступу, але разом із тим вдалося відбити атаки ЗС РФ, які намагалися знову зайняти втрачені позиції.

На сході України ЗС РФ вдалося трохи просунутися за рахунок тривалих атак. ЗСУ, у свою чергу, має передумови, щоб відбити атаки на Ізюмській осі — розширити свій поточний контрнаступ і звільнити окуповані території в Харківській області.

Російські війська продовжують діяти неефективно, домогтися суттєвої територіальної переваги в Харківській, Донецькій і Луганській областях за останні 24 години їм не вдалося.

Офіційні особи України та військове командування підтвердили, що російські війська прорвалися на територію маріупольського заводу "Азовсталь". Зважаючи на все, у найближчі кілька днів територію заводу буде взято під повний контроль ЗС РФ.

Українські війська ведуть наступальні операції навколо Харкова, ймовірно, намагаючись відтіснити супротивника настільки, щоб територія міста не була в межах російської артилерії.

ЗС РФ робили стримані спроби наступу на Запоріжжі, але атак у Херсонській і Миколаївській областях за останні 24 години не спостерігалося. ЗСУ заявляють про деокупацію деяких територій на заході від Херсона, але незалежних підтверджень цьому поки що немає.

Завдання російської армії

Головне поточне завдання росіян — взяти українські війська в оточення між Ізюмом і Слов'янськом і лінією фронту Кремінна — Рубіжне — Попасна в Луганській області. Це дозволило б ЗС РФ повністю контролювати території Донецької та Луганської областей.

Чотири додаткові завдання армії РФ в Україні

повний контроль за Маріуполем;

збереження тиску на Харків;

утримання під контролем окупованої території на південній осі;

нагнітання загрози на північному сході з російською та білоруською територіями (Сумська область).

Раніше Фокус повідомляв, що в США виникли розбіжності щодо подальшої військової допомоги Україні. Через це Київ може своєчасно не отримати обіцяні $33 млрд. У Конгресі сперечаються про те, як саме спрямувати фінансову підтримку Україні, — лише військової техніки тут на 20 млрд доларів, зокрема артилерії. Одні хочуть об'єднати фінпідтримку України з COVID-проєктом із відновлення від наслідків пандемії, інші ж пропонують розділити ці два пакети допомоги.