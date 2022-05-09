Оружие от США поступает медленно: ВС РФ могут вновь атаковать Киев, Чернигов и Сумы — Арестович

По словам советника главы ОП, поставок нового оружия от США придется ждать не меньше месяца. За это время Россия успеет мобилизоваться и пойти в наступление.

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что новая военная помощь Украине поступает слишком медленно, ее придется ждать еще 2-3 недели. Об этом он сообщил в интервью журналисту Марку Фейгину.

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"Есть свежее заявление, что до конца мая США проголосуют за поставки оружия — пакет экономической и военной помощи Украине на 33 млрд долларов", — заявил советник.

На вопрос о том, сколько времени понадобится Украине, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, Арестович ответил: "Да ничего тут не переломишь особо. Если пакет военной помощи голосуется в конце мая. По нему проголосовали, пока она приедет и поступит на вооружение <…> так это надо еще месяц добавлять. Это очень длинная история, за это время Россия успеет отмобилизоваться, скорее всего. Скрытая мобилизация в РФ уже идет. Поэтому тут уже возможно второе наступление, включая наступление на Киев, наступление на Чернигов, наступление на Сумы, на Харьков и т.д. Все возможно такими темпами", — заявил он, отметив, что время прибытия новой партии оружия в Украину — не меньше месяца, даже уже не недели.

[ + – ] Арестович о сроках поставки оружия в Украину — с 17:08.

Российская техника

Резерв личного состава у российской армии есть, основной вопрос для РФ — вопрос резерва техники, которую все же пополняют и ремонтируют.

"Особых возможностей для эвакуации техники, для перевозки на территорию России нет, но кое-что удается вывозить, восстанавливать, снимать с хранения — что мы только не видели: уже Т-62 пошли (советские танки первого поколения, выпускались с 1962 по 1975 гг.)"

Ранее Фокус сообщал, что в США возник спор о новых поставках вооружения Украине на 33 млрд долларов. Среди демократов и республиканцев нет единого мнения о том, как именно передать Украине вооружение и гуманитарную помощь — одним пакетом, или же рамках помощи по восстановлению от последствий последствий COVID-пандемии.

Вместе с тем, аналитик из Вашингтона Том Блок заявил, что американские парламентарии все же не хотят затягивать с предоставлением Украине военной и прочей поддержки — и к концу мая, когда в США будет отмечаться День памяти, пакет дополнительной помощи Украине одобрят большинство голосов. Одной только военной техники в новом пакете на 20 млрд, в т.ч. и артиллерии.