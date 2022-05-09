Зброя від США надходить повільно: ЗС РФ можуть знову атакувати Київ, Чернігів і Суми — Арестович

За словами радника голови ОП, на постачання нової зброї від США доведеться чекати не менше місяця. За цей час Росія встигне мобілізуватися та піти у наступ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що нова військова допомога Україні надходить надто повільно, на неї доведеться чекати ще 2-3 тижні. Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Марку Фейгіну.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Є свіжа заява, що до кінця травня США проголосують за постачання зброї — пакет економічної та військової допомоги Україні на 33 млрд доларів", — заявив радник.

На запитання про те, скільки часу знадобиться Україні, щоб переламати ситуацію на свою користь, Арестович відповів: "Та нічого тут не зламаєш особливо. Якщо пакет військової допомоги голосується наприкінці травня. За нього проголосували, поки вона приїде і надійде на озброєння. <…> так це треба ще місяць додавати. Це дуже довга історія, за цей час Росія встигне відмобілізуватися, швидше за все. Прихована мобілізація в РФ вже йде. на Харків тощо. Все можливо такими темпами", — заявив він, зазначивши, що час прибуття нової партії зброї в Україну — не менше місяця, навіть уже не тижня.

[ + – ] Арестович про терміни постачання зброї в Україну – з 17:08.

Російська техніка

Резерв особового складу в російської армії є, основне питання для РФ — питання резерву техніки, яку все ж таки поповнюють і ремонтують.

"Особливих можливостей для евакуації техніки, для перевезення на територію Росії немає, але дещо вдається вивозити, відновлювати, знімати зі зберігання — що ми тільки не бачили: вже Т-62 пішли (радянські танки першого покоління, що випускалися з 1962 по 1975 рр.)"

Раніше Фокус повідомляв, що у США виникла суперечка про нові поставки озброєння Україні на 33 млрд доларів. Серед демократів і республіканців немає єдиної думки про те, як саме передати Україні озброєння та гуманітарну допомогу — одним пакетом, або ж межах допомоги з відновлення наслідків COVID-пандемії.

Разом із тим, аналітик із Вашингтона Том Блок заявив, що американські парламентарі все ж таки не хочуть затягувати з наданням Україні військової та іншої підтримки — і до кінця травня, коли в США відзначатиметься День пам'яті, пакет додаткової допомоги Україні схвалить більшість голосів. Однієї лише військової техніки в новому пакеті на 20 млрд, зокрема й артилерії.