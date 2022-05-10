UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Крыса бункерная, я бы плевал в телевизор": российские солдаты готовы бунтовать, — СБУ (аудио)

1959
Российские войска
Фото: РИА | Российские войска

Во время разговора отец российского солдата, которому приходится выживать под Харьковом, советует ему писать отказ. А также резко критикует военное командование.

В СБУ опубликовали разговор российского военного, заявленный как перехват телефонного звонка. Характер беседы свидетельствует о нарастающем недоверии российских солдат по отношению к командирам и готовности к бунтам. Запись выложена в Telegram-канале СБУ.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит, выпивает, наверное…" — рассказывает своему отцу предполагаемый российский военнослужащий, который вместе со своим подразделением находится в Харьковской области.

"Ну они такие, это нам по телевизору показывают в кино, красивых, сильных, мощных командиров", — отвечает мужчина и советует сыну не рисковать жизнью, а в грубой форме выражать командирам свой протест.

Дальше мужской голос на записи высказался о руководителях из верхнего эшелона российской армии.

"У меня просто в голове это не укладывается <…> Плешивая скотина нам каждое утро по телевизору рассказывает про новое оружие, которого испугалась Украина, — объяснил он. — Я бы просто харкал в телевизор, если бы ему это в рожу прилетало <…> Крыса никчемная бункерная".

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и военнослужащих РФ. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, понтонные переправы вместе с техникой ликвидированы, а личный состав уничтожен частично.