"Щур бункерний, я б плював у телевізор": російські солдати готові бунтувати, — СБУ (аудіо)

Під час розмови батько російського солдата, котрому доводиться виживати під Харковом, радить йому писати відмову. А також різко критикує військове командування.

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У СБУ опублікували розмову російського військового, заявлену як перехоплення телефонного дзвінка. Характер бесіди свідчить про зростання недовіри російських солдатів щодо командирів і готовність до бунтів. Запис викладено в Telegram-каналі СБУ.

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"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!"

"Ну вони такі, це нам по телевізору показують у кіно, красивих, сильних, потужних командирів", — відповідає чоловік і радить синові не ризикувати життям, а у грубій формі висловлювати командирам свій протест.

Далі чоловічий голос на записі висловився про керівників із верхнього ешелону російської армії.

"У мене просто в голові це не вкладається <…> Плешива худоба нам щоранку по телевізору розповідає про нову зброю, якої злякалася Україна, — пояснив він. — Я б просто харкав у телевізор, якби йому це в пику прилітало <…> Пацюк нікчемний бункерний".

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ знищили понтонні переправи для техніки та військовослужбовців РФ. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, понтонні переправи разом із технікою ліквідовані, а особовий склад знищено частково.