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Военный Фокус Российско-украинская война

Работали Javelin и БПЛА. Спецназ ВСУ за сутки уничтожил три бронемашины ВС РФ (видео)

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ПТРК Javelin, ВСУ,
Фото: Скрин видео | Украинский военный с ПТРК Javelin.

БМП-3 российской армии разнесла противотанковая ракета "Джавелин", еще два БМП-2 уничтожили беспилотники.

Советник министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что за сутки на юге Запорожской области бойцам спецназа 15 ГУ УВКР удалось ликвидировать три бронеавтомобиля российской армии. Применялись ПТРК Javelin и беспилотники. Об этом сообщается в Telegram-канале Геращенко.

"Под раздачу попали БМП-3, разнесенный с помощью ПТРК "Джавелин", и 2 шт БМП-2, по которым прошлись беспилотники", — объяснил советник главы МДВ.

На опубликованной видеозаписи по российским БМП-3 наносится удар "Джавелином".

Напомним, что ВСУ разбили группу ВС РФ под Харьковом и взяли в плен 21 военнослужащего. Российская армия оккупировала село Циркуны еще вечером 24 февраля в первый день масштабного вторжения, но через два месяца ВСУ его освободили.

Ранее Фокус сообщал, что появилось видео уничтожения гранатометчика ВС РФ самодельным дроном с миной.