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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Працювали Javelin та БПЛА. Спецпідрозділ ЗСУ за добу знищив три бронемашини ЗС РФ (відео)

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ПТРК Javelin, ЗСУ,
Фото: Скрін відео | Український військовий із ПТРК Javelin

БМП-3 російської армії рознесла протитанкова ракета "Джавелін", ще два БМП-2 знищили безпілотники.

Радник міністра МВС України Антон Геращенко розповів, що за добу на півдні Запорізької області бійцям спецпідрозділу 15 ГУ УВКР вдалося ліквідувати три бронеавтомобілі російської армії. Застосовували ПТРК Javelin та безпілотники. Про це повідомляють у Telegram-каналі Геращенка.

"Під роздачу потрапили БМП-3, рознесений за допомогою ПТРК "Джавелін", та 2 шт БМП-2, по яких пройшлися безпілотники", — пояснив радник голови МВС.

На опублікованому відеозапису по російських БМП-3 завдають удару "Джавеліном".

Нагадаємо, що ЗСУ розбили групу ЗС РФ під Харковом і взяли в полон 21 військовослужбовця. Російська армія окупувала село Циркуни ще ввечері 24 лютого першого дня масштабного вторгнення, але через два місяці ЗСУ його звільнили.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилося відео знищення гранатометника ЗС РФ саморобним дроном з міною.