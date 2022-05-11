РФ планировала захват всей Украины: под Сумами найдены важные военные документы

По словам директора ГБР, во время осмотра практически разрушенного Тростянца обнаружились документы военных из РФ, которые в дальнейшем передадут в международные суды.

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Представители Госбюро расследований продолжают документировать преступления российских военных в Тростянце Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Следователи ГБР нашли важные документы военных, которые дают четкое понимание того, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и вовлечена в материалы дела", — сообщил Директор ГБР Алексей Сухачев.

Следователи Госбюро осмотрели более 2 тыс. га, по сути, разрушенного войсками РФ города. Установили места размещения боевых частей и огневых позиций, также были изъяты документы и личные вещи военных РФ.

Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города из России, следователи ГБР обнаружили умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

Вся информация будет предоставлена в международные инстанции.

Также были обнаружены места, в которых оккупанты пытали мирное население, там были дубинки, наручники, металлические клещи и окровавленная одежда жертв.

Зафиксированы 34 случая незаконного лишения свободы и пыток.

Следователи провели 29 осмотров мест событий и эксгумацию тел 23 погибших, среди них тела двух детей.

Были обезврежены несколько взрывчаток, обнаруженные боеприпасы и оружие передали ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ освободили 4 населенных пункта под Харьковом. По данным украинских военных, оккупанты пытаются вывести свои подразделения в Белгород из-за существенных потерь. При этом многие военные из РФ написали рапорты на увольнение.