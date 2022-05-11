РФ планувала захоплення всієї України: під Сумами знайдено важливі військові документи

За словами директора ДБР, під час огляду практично зруйнованого Тростянця було знайдено документи військових з РФ, які надалі передадуть до міжнародних судів.

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Представники Держбюро розслідувань продовжують документувати злочини російських військових у Тростянці Сумської області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових, які дають чітке розуміння того, що Росія готувалася захопити всю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та залучена до матеріалів справи", — повідомив Директор ДБР Олексій Сухачов.

Слідчі Держбюро оглянули понад 2 тис. га, по суті, зруйнованого військами РФ міста. Встановили місця розміщення бойових частин і вогневих позицій, також було вилучено документи й особисті речі військових РФ.

Досліджуючи наслідки артилерійських і мінометних обстрілів інфраструктури міста з Росії, слідчі ДБР виявили навмисне пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

Уся інформація буде надана до міжнародних інстанцій.

Також були зафіксовані місця, в яких окупанти катували мирне населення, там були кийки, наручники, металеві обценьки та закривавлений одяг жертв.

Зафіксовано 34 випадки незаконного позбавлення волі та катувань.

Слідчі провели 29 оглядів місць подій та ексгумацію тіл 23 загиблих, серед них тіла двох дітей.

Було знешкоджено кілька вибухівок, виявлені боєприпаси та зброю передали ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ звільнили 4 населені пункти під Харковом. За даними українських військових, окупанти намагаються вивести свої підрозділи в Бєлгород через суттєві втрати. При цьому багато військових з РФ написали рапорти на звільнення.