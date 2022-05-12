Если бы Украину приняли в ЕС, война бы закончилась в тот же день, — Арестович

По словам советника ОП, РФ пытается тайно договориться с Евросоюзом, чтобы принятие Украины в состав евроблока затянулось на долгие годы.

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Начало процедуры вступления Украины в Евросоюз может повлиять на кремлевское руководство и ход военных действий. А принятие Украины в состав ЕС сразу же бы остановило войну. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live".

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"ЕС — основной торговый и политический партнер РФ и основное средство, через которое балансирует китайско-американское влияние. Связи между Россией и ЕС всегда были теснейшие, и угрожать государству кандидату в ЕС сменой власти, либо захватом территории, либо делением на несколько государств, как Патрушев недавно выражался, — это перегиб", — объяснил Арестович, упомянув заявление Секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Когда закончится война в Украине

По мнению советника главы ОП, с кандидатом в ЕС политиечски сложно вести войну, придется менять заявленные цели кампании. С политической точки зрения официальный Кремль оказывается в очень неудобном положении, поскольку в таком случае придется объяснять, почему РФ воюет. Это придется объяснить и внутренней российской аудитории, и представителям Евросоюза, которого руководство евроблока считает кандидатом на вступление в своей состав.

По мнению Арестовича, наличие статуса кандидата в ЕС не остановило бы войну, но сузило бы возможности.

"Ядерный удар по кандидату в ЕС — как это звучит вообще? — задается риторическим вопросом Арестович. — Я уже не говорю про членство в ЕС, если бы нас приняли в ЕС, война бы остановилась в тот же день".

Москва тайно ведет переговоры с ЕС

Советник ОП сослался на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и своего коллеги Дмитрия Подоляка о том, что десятки тысяч украинцев пролили здесь кровь и умерли не для того, чтобы с нами играли в наперстки. Они умирали за европейские ценности.

"А вы нам рассказываете, вдруг… Сначала говорили, что послезавтра, а теперь десятки лет и т.д. Все эти реверансы понятно откуда", — отметил Арестович. Он также добавил, что недавняя встреча Микрона и Шольца доказывает, что Россия ведет кулуарные разговоры и пытается договориться с ЕС: заключить мирное соглашение в формате Минск-3, но этого, по его словам, не будет.

Ранее Фокус сообщал, что у Украины появляется возможность нанести военное поражение России. Советник ОП объяснил, что везде, где сейчас российская армия идет в наступление, будет контрнаступление ВСУ, как это было в Киевской области.