Якби Україну прийняли в ЄС, війна закінчилася б того ж дня, — Арестович

За словами радника ОП, РФ намагається таємно домовитися з Євросоюзом, щоб ухвалення України до складу євроблоку затягнулося на довгі роки.

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Початок процедури вступу України до Євросоюзу може вплинути на кремлівське керівництво та перебіг воєнних дій. А прийняття України до складу ЄС одразу зупинило б війну. Про це заявив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі каналу "Фейгін Live".

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"ЄС — основний торговий і політичний партнер РФ і основний засіб, через який балансує китайсько-американський вплив. Зв'язки між Росією та ЄС завжди були найтісніші, і загрожувати державі кандидату в ЄС зміною влади або захопленням території, або поділом на кілька держав, як Патрушев нещодавно висловлювався, — це перегин", — пояснив Арестович, згадавши заяву Секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Коли закінчиться війна в Україні

На думку радника глави ОП, з кандидатом у ЄС політично складно вести війну, доведеться змінювати заявлені цілі кампанії. З політичного погляду офіційний Кремль опиняється в дуже незручному становищі, оскільки в такому разі доведеться пояснювати, чому РФ воює. Це доведеться пояснити і внутрішній російській аудиторії, і представникам Євросоюзу, якого керівництво євроблоку вважає кандидатом на вступ до свого складу.

На думку Арестовича, наявність статусу кандидата в ЄС не зупинило б війну, але звузило б можливості.

"Ядерний удар по кандидату в ЄС — як це звучить взагалі? — запитує риторичне питання Арестович. — Я вже не говорю про членство в ЄС, якби нас прийняли в ЄС, війна зупинилася б того ж дня".

Москва таємно веде переговори з ЄС

Радник ОП послався на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та свого колеги Дмитра Подоляка про те, що десятки тисяч українців пролили кров і померли не для того, щоб з нами грали в наперстки. Вони вмирали за європейські цінності.

"А ви нам розповідаєте, раптом... Спочатку казали, що післязавтра, а тепер десятки років тощо. Всі ці реверанси зрозуміло звідки", — зазначив Арестович. Він також додав, що нещодавня зустріч Мікрона та Шольца доводить, що Росія веде кулуарні розмови та намагається домовитися з ЄС: укласти мирну угоду у форматі Мінськ-3, але цього, за його словами, не буде.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна має можливість завдати воєнної поразки Росії. Радник ОП пояснив, що скрізь, де зараз російська армія йде в наступ, буде контрнаступ ЗСУ, як це було на Київщині.