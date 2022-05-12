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ВСУ в Луганской области разгромили целую группировку противника, — глава ОВА

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Сгоревший российский танк.,
Фото: Генштаб ВСУ | Разбитая российская техника.

По словам Сергея Гайдая, состав 74 омсбр понес существенные потери. Из 70 единиц техники оккупанты потеряли больше 50-ти.

Под Белогоровкой в Луганской области ВСУ разбили целую вражескую батальонно-тактическую группу. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.

По предварительным оценкам, сильно состав 74 омсбр понес существенный урон. Из 70 единиц техники противник потерял более 50-ти.

Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника.
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника.
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника.
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника.
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника.
Фото: Генштаб ВСУ
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника, белогоровка,
Разрушенная российская техника, белогоровка,

Белогоровка считается форпостом Луганской области, здесь россияне неоднократно предпринимали попытки поставить понтонные переправы через Северский Донец, но украинская армия пресекла эти попытки.

Напомним, что ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что переправы и вся техника противника были ликвидированы, а личный состав уничтожен частично. Кто-то бежал и уже вплавь пытался добраться до берега.

Ранее Фокус сообщал, что спецназ ВСУ за сутки уничтожил три бронемашины российских войск. На опубликованном видео вражеский БМП-3 разносится ракетой ПТРК "Джавелин".