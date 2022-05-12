ВСУ в Луганской области разгромили целую группировку противника, — глава ОВА
По словам Сергея Гайдая, состав 74 омсбр понес существенные потери. Из 70 единиц техники оккупанты потеряли больше 50-ти.
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Под Белогоровкой в Луганской области ВСУ разбили целую вражескую батальонно-тактическую группу. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.
По предварительным оценкам, сильно состав 74 омсбр понес существенный урон. Из 70 единиц техники противник потерял более 50-ти.
Белогоровка считается форпостом Луганской области, здесь россияне неоднократно предпринимали попытки поставить понтонные переправы через Северский Донец, но украинская армия пресекла эти попытки.
Напомним, что ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что переправы и вся техника противника были ликвидированы, а личный состав уничтожен частично. Кто-то бежал и уже вплавь пытался добраться до берега.
Ранее Фокус сообщал, что спецназ ВСУ за сутки уничтожил три бронемашины российских войск. На опубликованном видео вражеский БМП-3 разносится ракетой ПТРК "Джавелин".