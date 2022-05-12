ВСУ в Луганской области разгромили целую группировку противника, — глава ОВА

По словам Сергея Гайдая, состав 74 омсбр понес существенные потери. Из 70 единиц техники оккупанты потеряли больше 50-ти.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Под Белогоровкой в Луганской области ВСУ разбили целую вражескую батальонно-тактическую группу. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По предварительным оценкам, сильно состав 74 омсбр понес существенный урон. Из 70 единиц техники противник потерял более 50-ти.

[ + – ] Разрушенная российская техника. [ + – ] Разрушенная российская техника. [ + – ] Разрушенная российская техника. [ + – ] Разрушенная российская техника. [ + – ] Разрушенная российская техника. Фото: Генштаб ВСУ

Белогоровка считается форпостом Луганской области, здесь россияне неоднократно предпринимали попытки поставить понтонные переправы через Северский Донец, но украинская армия пресекла эти попытки.

Напомним, что ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что переправы и вся техника противника были ликвидированы, а личный состав уничтожен частично. Кто-то бежал и уже вплавь пытался добраться до берега.

Ранее Фокус сообщал, что спецназ ВСУ за сутки уничтожил три бронемашины российских войск. На опубликованном видео вражеский БМП-3 разносится ракетой ПТРК "Джавелин".