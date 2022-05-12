ЗСУ в Луганській області розгромили ціле угруповання противника, — голова ОВА

За словами Сергія Гайдая, склад 74 омсбр зазнав суттєвих втрат. Із 70 одиниць техніки окупанти втратили понад 50.

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Під Білогорівкою на Луганщині ЗСУ розбили цілу ворожу батальйонно-тактичну групу. Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своєму Telegram-каналі.

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За попередніми оцінками, склад 74 омсбр зазнав істотних збитків. Із 70 одиниць техніки супротивник втратив понад 50.

[ + – ] Зруйнована російська техніка [ + – ] Зруйнована російська техніка [ + – ] Зруйнована російська техніка [ + – ] Зруйнована російська техніка [ + – ] Зруйнована російська техніка Фото: Генштаб ЗСУ

Білогорівка вважається форпостом Луганської області, тут росіяни неодноразово здійснювали спроби поставити понтонні переправи через Сіверський Донець, але українська армія запобігла цим спробам.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили понтонні переправи для техніки та солдат ЗС РФ. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що переправи й уся техніка противника були ліквідовані, а особовий склад знищено частково. Хтось біг і вже вплав намагався дістатися до берега.

Раніше Фокус повідомляв, що спецназ ЗСУ за добу знищив три бронемашини російських військ. На опублікованому відео ворожий БМП-3 розноситься ракетою ПТРК "Джавелін".