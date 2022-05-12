Братские могилы вокруг Мариуполя увеличились почти вдвое (фото)

Согласно снимкам со спутника Planet Labs, в поселке Старый Крым массовое захоронение расширилось с 200 до 340 метров за две недели. Также стало заметно большее траншей.

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Вокруг Мариуполя расширяются братские могилы, захоронений становится все больше, такие изменения зафиксировали спутниковые снимки поселка Старый Крым и села Виноградное Донецкой области. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода.

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Снимки спутника Planet Labs указывают на то, что больше всего изменений в ландшафте вокруг города появилось в мае. По состоянию на 8 мая, место массового захоронения на кладбище поселка городского типа Старый Крым расширилось с 200 до 340 метров в длину, если сравнивать с тем, что было 24 апреля. Также стало больше траншей.

[ + – ] Спутниковые снимки братских могил в Мариуполе. [ + – ] Спутниковые снимки братских могил в Мариуполе. [ + – ] Спутниковые снимки братских могил в Мариуполе. [ + – ] Спутниковые снимки братских могил в Мариуполе.

На снимке за 8 мая даже видна техника, предположительно, экскаватор.

Также расширилось место массового захоронения на кладбище возле села Виноградное.

На снимках, сделанных 6 мая, видны новые траншеи, которых не было еще 21 апреля.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты делают все возможное, чтобы скрыть военные преступления. Тела хоронят в братских могилах, также применяются мобильные крематории.

"То есть, мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев. Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения", — заявил Бойченко.

Российские военные, по сведениям мэра, продолжают использовать для захоронения погибших горожан труд оставшихся в живых мариупольцев, которые вынуждены соглашаться работать за еду, воду и медикаменты.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты организовали фильтрационный лагерь в Мариуполе. Удерживаемых направляют на принудительные работы за еду. Завалы разбирают с помощью привезенной из РФ техники.