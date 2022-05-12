Братские могилы вокруг Мариуполя увеличились почти вдвое (фото)
Согласно снимкам со спутника Planet Labs, в поселке Старый Крым массовое захоронение расширилось с 200 до 340 метров за две недели. Также стало заметно большее траншей.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Вокруг Мариуполя расширяются братские могилы, захоронений становится все больше, такие изменения зафиксировали спутниковые снимки поселка Старый Крым и села Виноградное Донецкой области. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода.
Снимки спутника Planet Labs указывают на то, что больше всего изменений в ландшафте вокруг города появилось в мае. По состоянию на 8 мая, место массового захоронения на кладбище поселка городского типа Старый Крым расширилось с 200 до 340 метров в длину, если сравнивать с тем, что было 24 апреля. Также стало больше траншей.
На снимке за 8 мая даже видна техника, предположительно, экскаватор.
Также расширилось место массового захоронения на кладбище возле села Виноградное.
На снимках, сделанных 6 мая, видны новые траншеи, которых не было еще 21 апреля.
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты делают все возможное, чтобы скрыть военные преступления. Тела хоронят в братских могилах, также применяются мобильные крематории.
"То есть, мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев. Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения", — заявил Бойченко.
Российские военные, по сведениям мэра, продолжают использовать для захоронения погибших горожан труд оставшихся в живых мариупольцев, которые вынуждены соглашаться работать за еду, воду и медикаменты.
Ранее Фокус сообщал, что оккупанты организовали фильтрационный лагерь в Мариуполе. Удерживаемых направляют на принудительные работы за еду. Завалы разбирают с помощью привезенной из РФ техники.