Братські могили довкола Маріуполя збільшилися майже вдвічі (фото)

Згідно зі знімками із супутника Planet Labs, у селищі Старий Крим масове поховання розширилося з 200 до 340 метрів за два тижні. Також стало помітно більше траншей.

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Навколо Маріуполя розширюються братські могили, поховань стає дедалі більше, такі зміни зафіксували супутникові знімки селища Старий Крим і села Виноградне на Донеччині. Про це повідомляє Українська служба Радіо Свобода.

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Знімки супутника Planet Labs вказують на те, що найбільше змін у ландшафті навколо міста з'явилося у травні. Станом на 8 травня місце масового поховання на цвинтарі селища міського типу Старий Крим розширилося з 200 до 340 метрів у довжину, якщо порівнювати з тим, що було 24 квітня. Також побільшало траншей.

[ + – ] Супутникові знімки братських могил у Маріуполі [ + – ] Супутникові знімки братських могил у Маріуполі [ + – ] Супутникові знімки братських могил у Маріуполі [ + – ] Супутникові знімки братських могил у Маріуполі

На знімку за 8 травня навіть видно техніку, ймовірно, екскаватор.

Також розширилося місце масового поховання на цвинтарі біля села Виноградне.

На знімках, зроблених 6 травня, видно нові траншеї, яких ще не було 21 квітня.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти роблять все можливе, щоб приховати воєнні злочини. Тіла ховають у братських могилах, також використовуються мобільні крематорії.

"Тобто ми розуміємо, що їм потрібно приховати понад 20 тисяч убитих маріупольців. Але ми продовжуємо фіксувати ці масові поховання", — заявив Бойченко.

Російські військові, за даними мера, продовжують використовувати для поховання загиблих містян працю тих маріупольців, які залишилися в живих, вони змушені погоджуватися працювати за їжу, воду та медикаменти.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти організували фільтраційний табір у Маріуполі. Стримуваних направляють на примусові роботи за їжу. Завали розбирають за допомогою привезеної з РФ техніки.