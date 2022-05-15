"Выжить шансов не было". Боец ВСУ взорвал боекомплект российского танка (видео)

Танк вспыхнул и горел несколько секунд, затем последовал мощный взрыв снарядов. Судя по всему, экипаж российских военных погиб.

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В Донецкой области украинские военные из К2 54 ОМБр уничтожили танк российской армии. От попадания ракетой, выпущенной из ПТРК Javelin, взорвался боекомплект танка. Судя по всему, экипаж танка погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда помощи армии "Вернись живым".

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"Благодаря прицельному выстрелу из американского противотанкового комплекса Javelin вспыхнул боекомплект машины. Несколько секунд горения — и взрыв, который не оставил ни единого шанса оккупантам", — говорится в сообщении.

Напомним, что в течение суток бойцам спецназа 15 ГУ УВКР на юге Запорожской области удалось ликвидировать три бронеавтомобиля россиян. БМП-3 оккупантов разнесла противотанковая ракета "Джавелин", еще по двум БМП-2 вели огонь беспилотники. На опубликованном видео ракета "Джавелин" поражает российский БМП-3.

Ранее Фокус сообщал, что появилось видео уничтожения российского гранатометчика самодельным дроном с миной. Ролик демонстрирует работу 15 управления военной контрразведки СБУ, которое успешно противостоит российской армии и применяет даже гражданские беспилотники.