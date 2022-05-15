"Вижити шансів не було". Боєць ЗСУ підірвав боєкомплект російського танка (відео)

Танк спалахнув і горів кілька секунд, потім був потужний вибух снарядів. Зважаючи на все, екіпаж російських військових загинув.

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У Донецькій області українські військові з К2 54 ОМБр знищили танк російської армії. Від влучення ракетою, випущеною з ПТРК Javelin, вибухнув боєкомплект танка. Зважаючи на все, екіпаж танка загинув. Про це повідомляє Telegram-канал Фонду допомоги армії "Повернись живим".

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"Завдяки прицільному пострілу з американського протитанкового комплексу Javelin спалахнув боєкомплект машини. Кілька секунд горіння — і вибух, який не залишив жодного шансу окупантам", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом доби бійцям спецназу 15 ГУ УВКР на півдні Запорізької області вдалося ліквідувати три бронеавтомобілі росіян. БМП-3 окупантів рознесла протитанкова ракета "Джавелін", ще двома БМП-2 вели вогонь безпілотники. На опублікованому відео ракета "Джавелін" уражає російський БМП-3.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилося відео знищення російського гранатометника саморобним дроном із міною. Ролик демонструє роботу 15 управління військової контррозвідки СБУ, яке успішно протистоїть російській армії та застосовує навіть цивільні безпілотники.