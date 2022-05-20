Победа, эскалация и тупик: 5 сценариев завершения войны в Украине, — WSJ

По мнению западных экспертов, есть вероятность, что ВС РФ застопорятся на территории Украины, а ВСУ пойдут в широкомасштабное наступление и могут попытаться вернуть ОРДЛО и Крым. Однако не исключено, что Путин пойдет на эскалацию войны и применит ядерное оружие.

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Никто не знает, когда именно завершится война в Украине, однако становится понятно, что Россия в ней не выигрывает. На нынешнем этапе войны российские войска все еще наступают на Донбассе, особенно на Луганском направлении. А также преодолели последний рубеж Мариуполя, где из завода "Азовсталь" выходят украинские военные. В других местах украинцы контратакуют, особенно на Харьковском направлении. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война переходит в затяжную фазу. Тем не менее рано или поздно она закончится прекращением огня или перемирием. Фокус перевел статью в американском издании The Walll Street Journals, где автор Стивен Фидлер опросил экспертов о возможных 5 сценариях завершения войны в Украине.

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Коллапс российской армии

Американский политолог Элиот Коэн считает, что "сценарий, который, возможно, немного недооценивают, — это возможность реального краха России". По его словам, это может включать массовые отказы вступить в бой российских военных, самовольные отлучки или беспорядочные отступления.

Коэн заявил, что, даже результаты, не соответствующие этому, могут иметь последствия для Кремля.

"Я думаю, что на каком-то фундаментальном уровне Путин уже проиграл. Лично мне трудно представить, что он будет у власти в течение очень долгого периода времени" — сказал он.

В издании отмечают, что российские военные столкнулись со слабой логистикой и координацией на войне в Украине, а также с высоко мотивированными, хорошо вооруженными и тактически искусными украинскими войсками. ВСУ в свою очередь воспользовались слабостью россиян. ВС РФ пострадали от плохого снаряжения и обучения, а местами и от низкого морального духа. Согласно западным анализам, из-за десятки тысяч потерь в живой силе их офицерский корпус был серьезно ослаблен.

Большинство западных анализов войны показывают, что план "Б" Москвы — сосредоточить силы на востоке и юге Украины и расширить свой плацдарм для наступления на Донбасса реализуется гораздо медленнее, чем надеялись русские. По мнению некоторых, очевидный план Москвы по окружению украинских сил выглядит недостижимым. Тем временем в бой также вступили дальнобойные пушки Western M777 и другое вооружение Запада. Пентагон говорит, что они уже меняют ситуацию.

Коллапс Украинских сил

Заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман считает, что коллапс украинской армии на войне с Россией практически невозможен. Это связанно с большим поддержкой вооружения среди стран Запада.

Бывший директор Королевского института объединенных служб лондонского аналитического центра по вопросам безопасности Майкл Кларк считает, что просьба президента США Джо Байдена к Конгрессу о предоставлении долгосрочной военной помощи в размере $33 млрд долларов является сигналом того, что он "сделает все возможное, чтобы Украина не ушла. Это значительно снижает вероятность того, что Украина может быть побеждена".

В то же время сейчас неизвестно о том, насколько сильный урон нанесли российские военные украинской армии, в то время как большие потери россиян официально задокументированы. Без надежных оценок потерь ВСУ аналитикам приходится искать другие подсказки о состоянии украинской армии.

Один из примеров, который используют аналитики — это то, как борются украинские военные.

"Кажется ли, что они сражаются компетентно и разумно, и есть ли признаки неудачи?" — говорит Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, который добавил, что не видит этих признаков.

Тупик

Войны часто перерастают в тупиковые ситуации, когда ни одна из сторон не решается проиграть. Западные официальные лица предупредили, что конфликт может продлиться в следующем году или намного дольше.

Некоторые аналитики ожидают, что если Украина сможет противостоять нынешнему российскому наступлению на Донбассе, украинцы активизируют свое контрнаступление в ближайшие несколько недель, начав критическую фазу войны.

Майкл Кларк считает, что российская армия слишком мала для достижения даже своих ограниченных целей в Украине. В более долгосрочной перспективе для Москвы ключевой вопрос заключается в том, принесут ли плоды усилия по вербовке на войну и удастся ли ввести в ее постоянную армию еще 150–180 000 военнослужащих. Учитывая необходимость обучения, новобранцы не прибудут на поле боя ближе к концу года.

"Если в следующем году русские смогут иметь более крупные мобилизованные силы, то мы столкнемся с патовым сценарием", — сказал он

Успех Украины

Перенаправив свои силы на восток и юг Украины, российские войска, похоже, поспешили перейти к наступлениям. Они иногда используют войска, которые были отброшены от Киева, вместо того, чтобы подождать и собрать крупные силы.

"Похоже, что продвижение русских относительно скоро иссякнет. В какой-то момент они перестанут двигаться вперед, и вопрос в том, смогут ли украинцы их оттеснить?", — сказал экс-советник президента США Роберт О'Брайен.

По словам аналитиков, на этом этапе западное оружие имеет огромное значение. И если с его помощью украинским военным удастся успешно наступать, то где они остановятся? Минимальной целью для Украины будут подконтрольные ей территории до 24 февраля. Это даст возможность России и дальше контролировать "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированный Крым.

Аналитики говорят, что если ВСУ добьются успеха, то остановить наступление станет политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. Отбросить российские войска из ОРДЛО и Крыма было бы искушением для украинских властей.

Однако наступательные операции более сложны, чем оборонительные. Продвижение через зоны, где русские уже давно закрепились на Донбассе и особенно в Крыму было бы амбициозным для Украины. Кроме того, внешнее давление на Зеленского ограничить продвижение, особенно со стороны европейцев, будет усиливаться,

"В тот момент, когда западные союзники расходятся во мнениях относительно того, пытаемся ли мы выиграть войну или положить ей конец… украинцам труднее идти по тому пути, по которому они идут", — считает Кларк.

Эскалация

Некоторые аналитики теперь беспокоятся о том, чтобы Путин, будучи загнанным в угол, не взорвался и не обострил войну ударив тактическим ядерным или химическим оружием на поле боя. Западные аналитики говорят, что это возможно, но маловероятно. Даже если бы Путин применил ядерное оружие в Украине, это не переросло бы автоматически в обмен межконтинентальными баллистическими ракетами между Россией и Западом.

Использование такого оружия вызовет широкое международное осуждение и, вероятно, повлечет за собой дальнейшую изоляцию российской экономики, в том числе потенциальное введение так называемых вторичных санкций. Они будут направлены не только на российские предприятия, но и на любую компанию, ведущую бизнес в России.

По словам аналитиков, основным фактором против использования такого оружия является то, что оно не даст преимуществ в боевых действиях — там, где обе стороны находятся близко друг к другу и где нет крупномасштабной концентрации украинских сил.

Два других мотива их использования, в том числе вдали от поля сражений, заключаются в том, чтобы терроризировать Украину и повлиять на власть, а также побудить западные правительства оказать давление на Киев, чтобы добиться мира. По словам аналитиков, оба варианта маловероятны.

Любое применение этого оружия, скорее всего, еще больше втянет Запад в войну. Ядерный ответ со стороны западных держав маловероятен, считают аналитики, но вероятен обычный военный ответ.

Нынешние красные линии, которые мешают западным силам проводить воздушные операции в Украине, скорее всего, исчезнут, и станет возможной бесполетная зона, а черноморский флот России может стать потенциальной мишенью для Запада.

"Если Путин хочет сделать что-то совершенно иррациональное, он может это сделать, но это не значит, что у нас есть рациональный способ его остановить", — сказал Лоуренс Фридман.