Перемога, ескалація і безвихідь: 5 сценаріїв завершення війни в Україні, — WSJ

На думку західних експертів, є ймовірність, що ЗС РФ застопоряться на території України, а ЗСУ підуть у широкомасштабний наступ і можуть спробувати повернути ОРДЛО та Крим. Проте не заперечується, що Путін піде на ескалацію війни та застосує ядерну зброю.

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Ніхто не знає, коли саме завершиться війна в Україні, однак стає зрозумілим, що Росія в ній не виграє. На нинішньому етапі війни російські війська все ще наступають на Донбасі, особливо на Луганському напрямку. А також подолали останній рубіж Маріуполя, де із заводу "Азовсталь" виходять українські військові. В інших місцях українці контратакують, особливо в Харківському напрямку. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна переходить у затяжну фазу. Проте рано чи пізно вона закінчиться припиненням вогню чи перемир'ям. Фокус переклав статтю в американському виданні The Walll Street Journals, де автор Стівен Фідлер опитав експертів про можливі 5 сценаріїв завершення війни в Україні.

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Колапс російської армії

Американський політолог Еліот Коен вважає, що "сценарій, який, можливо, трохи недооцінюють — це можливість реального краху Росії". За його словами, це може враховувати масові відмови вступити в бій російських військових, самовільні відлучення або безладні відступи.

Коен заявив, що навіть результати, які не відповідають цьому, можуть мати наслідки для Кремля.

"Я думаю, що на якомусь фундаментальному рівні Путін уже програв. Особисто мені складно уявити, що він буде при владі протягом дуже довгого періоду часу", — сказав він.

У виданні зазначають, що російські військові зіткнулися зі слабкою логістикою і координацією на війні в Україні, а також із високо мотивованими, добре озброєними та тактично майстерними українськими військами. ЗСУ, зі свого боку, скористалися слабкістю росіян. ЗС РФ постраждали від поганого спорядження і навчання, а подекуди й від низького морального духу. Згідно із західними аналізами, через десятки тисяч втрат у живій силі їхній офіцерський корпус був серйозно ослаблений.

Більшість західних аналізів війни показують, що план "Б" Москви — зосередити сили на сході та півдні України та розширити свій плацдарм для наступу на Донбасу реалізується набагато повільніше, ніж сподівалися росіяни. На думку деяких, очевидний план Москви щодо оточення українських сил виглядає недосяжним. Тим часом у бій також вступили далекобійні гармати Western M777 та інше озброєння Заходу. Пентагон каже, що вони змінюють ситуацію.

Колапс Українських сил

Заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман вважає, що колапс української армії на війні з Росією практично неможливий. Це пов'язано з великою підтримкою озброєння серед країн Заходу.

Колишній директор Королівського інституту об'єднаних служб лондонського аналітичного центру з питань безпеки Майкл Кларк вважає, що прохання президента США Джо Байдена до Конгресу про надання довгострокової військової допомоги в розмірі $33 млрд доларів є сигналом того, що він "зробить усе можливе, щоб Україна не пішла. Це значно знижує ймовірність того, що Україна може бути переможена".

У той же час зараз невідомо про те, наскільки сильних збитків завдали російські військові української армії, тоді як великі втрати росіян офіційно задокументовані. Без надійних оцінок втрат ЗСУ аналітикам доводиться шукати інші підказки щодо стану української армії.

Один із прикладів, який використовують аналітики, — те, як борються українські військові.

"Чи здається, що вони борються компетентно і розумно, і чи є ознаки невдачі?" — каже Філліпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс у Шотландії, який додав, що не бачить цих ознак.

Глухий кут

Війни часто переростають у тупикові ситуації, коли жодна зі сторін не наважується програти. Західні офіційні особи попередили, що конфлікт може продовжитися в наступному році чи набагато довше.

Деякі аналітики очікують, що якщо Україна зможе протистояти нинішньому російському наступу на Донбасі, українці активізують свій контрнаступ протягом найближчих кількох тижнів, розпочавши критичну фазу війни.

Майкл Кларк вважає, що російська армія дуже мала для досягнення навіть своїх обмежених цілей в Україні. У довгостроковій перспективі для Москви ключове питання полягає в тому, чи принесуть плоди зусилля з вербування на війну та чи вдасться ввести в її постійну армію ще 150-180 000 військовослужбовців. Враховуючи необхідність навчання, новобранці не прибудуть на полі бою ближче до кінця року.

"Якщо наступного року росіяни зможуть мати більші мобілізовані сили, то ми зіштовхнемося з патовим сценарієм", — сказав він.

Успіх України

Переспрямувавши свої сили на схід і південь України, російські війська, схоже, поспішили перейти до наступів. Вони іноді використовують війська, які були відкинуті від Києва, замість почекати і зібрати великі сили.

"Схоже, що просування росіян відносно скоро вичерпається. Якоїсь миті вони перестануть рухатися вперед, і питання в тому, чи зможуть українці їх відтіснити?" — сказав ексрадник президента США Роберт О'Браєн.

За словами аналітиків, на цьому етапі західна зброя має велике значення. І якщо за її допомогою українським військовим вдасться успішно наступати, де вони зупиняться? Мінімальною метою для України будуть підконтрольні їй території до 24 лютого. Це дасть можливість Росії і надалі контролювати "ЛНР" та "ДНР", а також окупований Крим.

Аналітики кажуть, що якщо ЗСУ досягнуть успіху, то зупинити наступ стане політичною проблемою для президента України Володимира Зеленського. Відкинути російські війська з ОРДЛО та Криму було б спокусою для української влади.

Проте наступальні операції складніші, ніж оборонні. Просування через зони, де росіяни вже давно закріпилися на Донбасі й особливо в Криму було б амбітним для України. Крім того, зовнішній тиск на Зеленського обмежитиме просування, особливо з боку європейців, посилюватиметься,

"У той момент, коли західні союзники розходяться в думках щодо того, чи намагаємося ми виграти війну або покласти їй кінець… українцям важче йти тим шляхом, яким вони йдуть", — вважає Кларк.

Ескалація

Деякі аналітики тепер турбуються про те, щоб Путін, загнаний у кут, не вибухнув і не загострив війну, вдаривши тактичною ядерною або хімічною зброєю на полі бою. Західні аналітики кажуть, що це можливо, але малоймовірно. Навіть якби Путін застосував ядерну зброю в Україні, це б не переросло автоматично в обмін міжконтинентальними балістичними ракетами між Росією і Заходом.

Використання такої зброї викличе широке міжнародне засудження і, ймовірно, спричинить подальшу ізоляцію російської економіки, зокрема потенційне запровадження так званих вторинних санкцій. Вони будуть спрямовані не тільки на російські підприємства, а й на будь-яку компанію, яка веде бізнес у Росії.

За словами аналітиків, основним фактором проти використання такої зброї є те, що вона не дасть переваг у бойових діях — там, де обидві сторони знаходяться близько одна до одної і де немає великомасштабної концентрації українських сил.

Два інші мотиви їх використання, зокрема далеко від поля битв, полягають у тому, щоб тероризувати Україну та вплинути на владу, а також спонукати західні уряди чинити тиск на Київ, щоб досягти миру. За словами аналітиків, обидва варіанти малоймовірні.

Будь-яке застосування цієї зброї, швидше за все, ще більше втягне Захід у війну. Ядерна відповідь з боку західних держав малоймовірна, вважають аналітики, але можлива проста військова відповідь.

Нинішні червоні лінії, які заважають західним силам проводити повітряні операції в Україні, швидше за все, зникнуть і стане можливою безпольотна зона, а чорноморський флот Росії може стати потенційною мішенню для Заходу.

"Якщо Путін хоче зробити щось абсолютно ірраціональне, він може це зробити, але це не означає, що ми маємо раціональний спосіб його зупинити", — сказав Лоуренс Фрідман.