UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

США планируют отправить в Киев спецназ и морскую пехоту

6978
Морпехи США, ВСУ, охраны посольства в Киеве,
Фото: abcnews | Морпехи США возле центра подготовки в Виргинии.

Помимо десятков спецназовцев, в Киев могут перебросить отряд Корпуса морской пехоты США, которые традиционно обеспечивает охрану зарубежных консульств.

Американское руководству обсуждает план отправки в Киев войск специального назначения для охраны вновь открывшегося посольства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители Пентагона и Госдепартамента оставляют планы по отправке десятков бойцов спецназа, которые будут помогать сотрудникам службы безопасности посольства. Также планируется направить в Киев отряд охраны из Корпуса морской пехоты США, которые обычно обеспечивают безопасность американских посольств по всему миру. Но пока Министерство обороны США еще не получило официальных предложений.

Посольство США.
Посольство США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил что проводятся консультации с участием представителей Госдепартамента относительно безопасности посольства в Киеве после возобновления его работы.

Однако вопрос о возвращении американских военнослужащих в Украину пока не обсуждался на официальном уровне.

Контроль за распределением оружия и инструкторы для бойцов ВСУ

Спустя время и в зависимости от того, как будут разворачиваться военные действия на востоке Украины, руководство США предполагает, что в Украине появится больше представителей США, которые бы могли следить за тем, как распределяется предоставленное Украине оружие на десятки миллиардов долларов. Некоторые официальные лица из руководства американской армии планирует вернуть в Украину спецподразделения и других военных для подготовки и инструктажа бойцов ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что "Всплывет" через десятки лет. Западное оружие может не дойти до ВСУ, по оценкам, The Washington Post. Российское руководство предлагает передавать захваченные американские "Джавелины" и "Стингеры" пророссийским силам на Донбассе.