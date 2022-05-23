США планируют отправить в Киев спецназ и морскую пехоту
Помимо десятков спецназовцев, в Киев могут перебросить отряд Корпуса морской пехоты США, которые традиционно обеспечивает охрану зарубежных консульств.
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Американское руководству обсуждает план отправки в Киев войск специального назначения для охраны вновь открывшегося посольства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Представители Пентагона и Госдепартамента оставляют планы по отправке десятков бойцов спецназа, которые будут помогать сотрудникам службы безопасности посольства. Также планируется направить в Киев отряд охраны из Корпуса морской пехоты США, которые обычно обеспечивают безопасность американских посольств по всему миру. Но пока Министерство обороны США еще не получило официальных предложений.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил что проводятся консультации с участием представителей Госдепартамента относительно безопасности посольства в Киеве после возобновления его работы.
Однако вопрос о возвращении американских военнослужащих в Украину пока не обсуждался на официальном уровне.
Контроль за распределением оружия и инструкторы для бойцов ВСУ
Спустя время и в зависимости от того, как будут разворачиваться военные действия на востоке Украины, руководство США предполагает, что в Украине появится больше представителей США, которые бы могли следить за тем, как распределяется предоставленное Украине оружие на десятки миллиардов долларов. Некоторые официальные лица из руководства американской армии планирует вернуть в Украину спецподразделения и других военных для подготовки и инструктажа бойцов ВСУ.
Ранее Фокус сообщал, что "Всплывет" через десятки лет. Западное оружие может не дойти до ВСУ, по оценкам, The Washington Post. Российское руководство предлагает передавать захваченные американские "Джавелины" и "Стингеры" пророссийским силам на Донбассе.