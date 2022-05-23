США планують відправити до Києва спецсили та морську піхоту

Крім десятків спецпризначенців, у Київ можуть перекинути загін Корпусу морської піхоти США, які традиційно забезпечують охорону закордонних консульств.

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Американське керівництво обговорює план відправлення до Києва військ спеціального призначення для охорони посольства, що знову відкрилося. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Представники Пентагону та Держдепартаменту залишають плани щодо відправлення десятків бійців спецсил, які допомагатимуть співробітникам служби безпеки посольства. Також планують направити до Києва загін охорони з Корпусу морської піхоти США, які зазвичай забезпечують безпеку американських посольств у всьому світі. Але поки Міністерство оборони США ще не отримало офіційних пропозицій.

[ + – ] Посольство США.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що тривають консультації за участю представників Держдепартаменту щодо безпеки посольства в Києві після поновлення його роботи.

Проте питання про повернення американських військовослужбовців до України поки не обговорювали на офіційному рівні.

Контроль за розподілом зброї та інструктори для бійців ЗСУ

Згодом і залежно від того, як розгортатимуться воєнні дії на сході України, керівництво США припускає, що в Україні з'явиться більше представників США, які могли б стежити за тим, як розподіляється надана Україні зброя на десятки мільярдів доларів. Деякі офіційні особи з керівництва американської армії планують повернути в Україну спецпідрозділи та інших військових для підготовки та інструктажу бійців ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що "Спливе" за десятки років. Західна зброя може не дійти до ЗСУ, за оцінками The Washington Post. Російське керівництво пропонує передавати захоплені американські "Джавеліни" та "Стінгери" проросійським силам на Донбасі.