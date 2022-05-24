В украинской разведке рассказали, как общество готовили к началу войны

По утверждениям Кирилла Буданова, украинской разведке была известная точная дата начала войны, а информация в прессе не всегда соответствует тому, что передается через закрытые каналы информации.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам рассказал, что украинское общество заранее готовили к войне, несмотря на заверения Владимира Зеленского, что все будет как обычно: в апреле — Пасха, а в мае — шашлыки и день Победы, "будут поступать в вузы, копать огороды, жениться и праздновать свадьбы". Об этом сообщает УП.

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Путин принимал решение самостоятельно

"В день начала войны он вывел на связь командующих всех группировок, выслушал формальный отчет о готовности и лично дал команду о начале военной агрессии", — объяснил Буданов.

По словам руководителя разведведомства, у Путина были и другие возможные варианты ведения боевых действий, например комбинированный.

"Резко поднять градус в вопросе Донецкого и Луганского регионов, выйти на переговорный процесс. Во время переговоров еще больше повысить ставки, нанести несколько ударов высокоточным оружием по некоторым объектам в Украине и создать атмосферу хаоса внутри страны", — объяснил Буданов. Однако Путин выбрал путь прямой военной конфронтации.

Сообщается, что украинской разведке была известная точная дата начала войны, а информация в прессе не всегда соответствует тому, что передается через закрытые каналы информации.

То, что Украина выстояла, свидетельствует в том числе об эффективной работе разведслужб.

Встреча с предпринимателями

Буданов отрицает, что представителей украинского бизнеса на встрече за день перед началом войны 23 февраля 2022 года не предупреждали.

"Я был на той встрече и могу сказать, что там была доведена реальная ситуация, что вероятность начала боевых действий максимально высока. Но есть надежда, что этого не будет", — сказал он.

"У представителей бизнеса нет доступа к государственной тайне, поэтому им в такой обтекаемой форме сообщили об основных аспектах того, что не считается тайной", — заявил глава разведведслужбы, отметив, что у российской армии все — от логистики до масштабного снабжения — было готово к началу войны.

Также он объяснил, что общество готовили к началу боевых действий, но главная цель была в том, чтобы не посеять панику.

"Избежать колебаний валютных курсов"

"Во-первых, есть информация закрытого характера, есть информация открытая для всех. Это совершенно разные категории информации, — пояснил Буданов. — Во-вторых, Путин принял окончательное решение о начале войны примерно в 3 часа дня 23 числа. До обеда были еще колебания, подготовка и т.д. До этой даты он мог прибегнуть к любому варианту <…> Чтобы не допустить преждевременной паники, как планировала Россия, избежать колебаний валютных курсов, оттока капитала, инвестиционный климат, чтобы держался хоть как-то и прочие экономические аспекты, сообщалось, что ситуация контролируемая. Такой она и была".

Почему не удержали Херсон?

На вопрос, почему не удалось удержать Херсонскую область, он ответил, что этот вопрос необходимо предметно расследовать уже после войны.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Алексея Арестовича, есть возможность нанести военное поражение России на территории Украины. Советник ОП считает, что везде, где сейчас ВС РФ ведут наступление, будет контрнаступление ВСУ.