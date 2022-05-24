В українській розвідці розповіли, як суспільство готували до початку війни

За словами Кирила Буданова, українській розвідці була відома точна дата початку війни, а інформація в пресі не завжди відповідає тому, що передається через закриті канали інформації.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю журналістам розповів, що українське суспільство заздалегідь готували до війни, незважаючи на запевнення Володимира Зеленського, що все буде як завжди: у квітні — Великдень, а у травні — шашлики і день Перемоги, "будуть вступати у вузи, копати городи, одружуватися і святкувати весілля”. Про це повідомляє УП.

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Путін ухвалював рішення самостійно

"У день початку війни він вивів на зв'язок командувачів усіх угруповань, вислухав формальний звіт про готовність та особисто дав команду про початок військової агресії", — пояснив Буданов.

За словами керівника розвідомства, у Путіна були й інші можливі варіанти ведення бойових дій, наприклад, комбінований.

"Різко підняти градус у питанні Донецького та Луганського регіонів, вийти на переговорний процес. Під час переговорів ще більше підвищити ставки, завдати кілька ударів високоточною зброєю по деяких об'єктах в Україні та створити атмосферу хаосу всередині країни", — пояснив Буданов. Однак Путін обрав шлях прямої військової конфронтації.

Повідомляється, що українській розвідці була відома точна дата початку війни, а інформація у пресі не завжди відповідає тому, що передається через закриті канали інформації.

Те, що Україна вистояла, свідчить, зокрема, про ефективну роботу розвідслужб.

Зустріч із підприємцями

Буданов заперечує, що представників українського бізнесу на зустрічі за день перед початком війни 23 лютого 2022 року не попереджали.

"Я був на тій зустрічі та можу сказати, що там було доведено реальну ситуацію, що ймовірність початку бойових дій максимально висока. Але є надія, що цього не буде", — сказав він.

"У представників бізнесу немає доступу до державної таємниці, тому їм у такій обтічній формі повідомили про основні аспекти того, що не вважається таємницею", — заявив глава розвідслужби, зазначивши, що в російської армії все — від логістики до масштабного постачання — було готове до початку війни.

Також він пояснив, що суспільство готували до початку бойових дій, але головна мета була в тому, щоб не посіяти паніку.

"Уникнути коливань валютних курсів"

"По-перше, є інформація закритого характеру, є інформація відкрита для всіх. Це абсолютно різні категорії інформації, — пояснив Буданов. — По-друге, Путін ухвалив остаточне рішення про початок війни приблизно о 3 годині дня 23 числа. До обіду були ще вагання, підготовка тощо. До цієї дати він міг вдатися до будь-якого варіанту <…> Щоб не допустити передчасної паніки, як планувала Росія, уникнути коливань валютних курсів, відтоку капіталу, інвестиційний клімат, щоб тримався хоч якось та інші економічні аспекти повідомлялося, що ситуація контрольована. Такою вона і була".

Чому не утримали Херсон?

На запитання, чому не вдалося втримати Херсонську область, він відповів, що це питання необхідно розслідувати вже після війни.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, є можливість завдати воєнної поразки Росії на території України. Радник ОП вважає, що скрізь, де зараз ЗС РФ ведуть наступ, буде контрнаступ ЗСУ.