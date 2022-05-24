"Город-кладбище": в Мариуполе под завалами нашли 200 тел погибших. Их отказались хоронить

По словам советника мэра Мариуполя, для бесплатного перезахоронения нужно сказать на камеру, что погибший стал "жертвой" украинской армии.

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В подвале многоэтажного дома в Мариуполе во время разбора завалов обнаружили примерно 200 тел с высокой степенью разложения, а местные жители отказались собирать и упаковывать трупы погибших. Об этом сообщил советник сообщил мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов смрад слышен почти во всем квартале. Из-за работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации "ритуал" из Донецка процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен", — говорится в сообщении.

"При разборе завалов многоэтажки в районе АЗС-2 по пр. Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела, МЧС РФ покинуло место работ", — говорится в сообщении.

Перезахоронение в порядке живой очереди

Сообщается, что для перезахоронения нужно дождаться очереди, затем самостоятельно доставить тело в "морг", при этом сообщить, что тело найдено только что, либо сказать на камеру, что погибший стал жертвой украинской армии.

"Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах множество трупов. Город превратился в сплошное кладбище", — отметил Андрущенко.

Ранее Фокус сообщал, что советник мэра Мариуполя призвал горожан не возвращаться в оккупированный Мариуполь за личными вещами, поскольку "это дорога в один конец". Оккупанты расставили дополнительные блокпосты, которые охраняют кадыровцы.