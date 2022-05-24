"Місто-цвинтар": у Маріуполі під завалами знайшли 200 тіл загиблих. Їх відмовилися ховати

За словами радника мера Маріуполя, для безплатного перепоховання треба сказати на камеру, що загиблий став "жертвою" української армії.

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У підвалі багатоповерхового будинку в Маріуполі під час розбору завалів знайшли приблизно 200 тіл із високим ступенем розкладання, а місцеві жителі відмовилися збирати та пакувати трупи загиблих. Про це повідомив радник повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Тіла загиблих залишилися на місці, через частково розібрані завали сморід чути майже в усьому кварталі. Через роботу з поховання та ексгумації так званої "державної корпорації "ритуал" із Донецька процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено", — йдеться в повідомленні.

"Під час розбору завалів багатоповерхівки в районі АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли майже 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати й упаковувати тіла, МНС РФ залишило місце робіт", — йдеться у повідомленні.

Перепоховання у порядку живої черги

Повідомляється, що для перепоховання потрібно дочекатися черги, потім самостійно доставити тіло до "моргу", при цьому повідомити, що тіло знайдено щойно, або сказати на камеру, що загиблий став жертвою української армії.

"Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах безліч трупів. Місто перетворилося на суцільний цвинтар", — зазначив Андрущенко.

Раніше Фокус повідомляв, що радник мера Маріуполя закликав містян не повертатися в окупований Маріуполь за особистими речами, оскільки "це дорога в один кінець". Окупанти розставили додаткові блокпости, які охороняють кадировці.