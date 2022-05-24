Возвращение войск США в Украину будет "президентским решением", — генерал армии США

По словам Марка Милли, такие планы уже разрабатываются. Но для любого предложения по отправке военного контингента в Украину понадобится утверждение Байдена.

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Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что в США составляют планы по возвращению американских войск обратно в Украину, но пока решение не обсуждается на уровне высшего руководства страны. Американские военные могут направить, например, для обеспечения безопасности вновь открывшегося посольства в Киеве. Об этом сообщает CNN.

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Эти планы "не были переданы ни министру обороны, ни мне для внесения необходимых изменений", — отметил Милли.

"В конечном итоге, для любого плана по возвращению американских войск в Украину понадобится утверждение президента", — отметил Милли, уточнив, что пока до этого еще далеко, однако планы действий разрабатываются, но ни один из них еще не был передан госсекретарю.

Ранее Фокус сообщал, что в США планируют отправить в Киев спецназ и морскую пехоту. Помимо десятков бойцов спецназа, в Киев могут направить военных из Корпуса морской пехоты США, которые обычно охраняют американские диппредставительства за рубежом.