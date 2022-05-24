Повернення військ США в Україну буде "президентським рішенням", — генерал армії США

За словами Марка Міллі, такі плани вже розробляються. Але для будь-якої пропозиції щодо відправлення військового контингенту в Україну знадобиться затвердження Байдена.

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Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що в США складають плани щодо повернення американських військ назад в Україну, але поки що рішення не обговорюється на рівні вищого керівництва країни. Американські військові можуть спрямувати, наприклад, для гарантування безпеки посольства, що знову відкрилося в Києві. Про це повідомляє CNN.

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Ці плани "не були передані ні міністру оборони, ні мені для внесення необхідних змін", — зазначив Міллі.

"Зрештою, для будь-якого плану щодо повернення американських військ в Україну знадобиться затвердження президента", — зазначив Міллі, уточнивши, що поки ще далеко, проте плани дій розробляються, але жоден із них ще не був переданий держсекретарю.

Раніше Фокус повідомляв, що в США планують відправити в Київ спецназ і морську піхоту. Крім десятків бійців спецназу, до Києва можуть направити військових із Корпусу морської піхоти США, які зазвичай охороняють американські диппредставництва за кордоном.