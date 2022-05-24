Под Киевом были самые сложные бои в моей жизни, — экс-спецназовец ВС США

Американский военный, который бывал в Ираке и Афганистане, провел несколько дней в "адском доме" — помещении спа-салона в Ирпене, где враг порой приближался на 50 метров.

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В марте 30-летний Кевин вместе с другими бойцами из элитной группы ветеранов спецподразделений, по преимуществу американцев и британцев, провел четыре дня в помещении спа-салона в Ирпене. Это здание они прозвали "домом из ада": порой противник находился буквально в 50 метрах от них. Об этом сообщает CNN.

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По словам Кевина, чье полное имя не называется из соображений безопасности, это была самая передовая позиция, которую украинские войска удерживали в Ирпене — некогда богатый пригород Киева сейчас стал синонимом военных преступлений армии РФ.

По словам американца, он вместе со своей группой были из военных, кто наблюдал зверства ВС РФ в отношении мирного населения в Киевской области. Несмотря на свой многолетний опыт участия в контртеррористических операциях, службу в Ираке и Афганистане, он утверждает, что самые интенсивные бои в его жизни были именно в Украине.

Инсургенты

По словам Кевина, он вместе со своими новыми товарищами по оружию применял многое из тактик партизанской борьбы, которые использовались против американской армии. Сейчас уже им самим пришлось стать инсургентами.

"Все очень децентрализовано. Небольшие тактические группы — это определенно большой преимущество здесь", — объяснил Кевин то, как распределяются обязанности в Иностранном легионе ВСУ.

"Было как в каком-то фильме: полное безумие с самого начала, — отметил экс-спецназовец. — Танки, сверху вертолеты. Можно было слышать пролетающие российские вертолеты. В открытом поле русские высаживали десант с вертолетов. И я такой: "вау, их много!""

Иностранный легион в Украине

В Америке у Кевина была работа, но он решил ее оставить и откликнуться на призыв президента Украины, обращенный к опытным военным со всего мира.

В Иностранном легионе экс-спецназовец получает скромную по меркам американских военных зарплату — 2-3 тыс. долларов. Тем более, что на экипировку пришлось потратить намного большую сумму.

Вопрос о численности Иностранного легиона относится к категории гостайны, но, по словам пресс-службы, наличие такого "симбиоза" значительно приближает украинский день победы.

Ранее Фокус сообщал, что возвращение войск США в Украину будет "президентским решением". Это заявление сделал генерал армии США, такие планы уже разрабатываются. Однако для любого проекта по предоставлению американских военнослужащих Украине понадобится утверждение Байдена.